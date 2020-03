Les plateformes Noo Lank et Aar Li Nu Bokk rejoignent l’Etat dans la lutte contre la propagation du coronavirus au Sénégal. En effet, ces deux plateformes citoyennes ont décidé de faire une jonction citoyenne pour barrer la route à cette pandémie qui ne cesse de progresser au Sénégal. Conscientes que la lutte contre la Covid-19 est d’abord citoyenne, elles ont annoncé hier, tel qu’annoncé dans à un communiqué reçu à ‘’EnQuête’’, qu’elles vont désormais s’impliquer dans la croisade nationale contre la Covid-19. Dans cette perspective, Noo Lank et Aar Li Nu Bokk comptent mutualiser leurs ressources pour constituer un comité de crise national citoyen. L’idée est d’élaborer et de dérouler un plan de lutte partout où se trouvent des structures et des membres des deux entités.

‘’Ce comité de lutte citoyen soutiendra toutes les propositions pertinentes de lutte contre le coronavirus. À cet effet, Noo Lank et Aar Li Nu Bokk expriment leur soutien total aux mesures déjà prises par les autorités et demandent aux citoyens de les respecter pour se protéger du coronavirus. Vu la situation de prolifération des contaminations communautaires, Noo Lank et Aar Li Nu Bokk demandent à l’État la mise en place d’un système de dépistage massif, accessible à tous les Sénégalais, et appellent aussi les citoyens à la responsabilité, d’abord individuelle puis collective, face au coronavirus. Les deux plates-formes présenteront, dans les prochaines heures, une série de propositions’’, lit-on dans le communiqué.

...Après avoir apprécié les mesures prises par l’Etat pour barrer la route à la Covid-19, les deux plateformes citoyennes ont rendu, dans leur communiqué, un hommage au personnel soignant qui ‘’œuvre nuit et jour à soigner et à assister les malades’’. Elles ont encouragé, à cet effet, l’Etat ‘’à leur faciliter cette noble mission, en les dotant de matériels et d’équipements nécessaires’’.

Toutefois, indiquent-elles, Noo lank et Aar Li Nu Bokk vont continuer à exercer leur contrôle citoyen, tant dans la gestion par l’Etat de la lutte contre le coronavirus, que dans les autres aspects de la vie économique et sociale. Ainsi, pour soutenir les familles et les entreprises qui seront impactées par les conséquences économiques de cette maladie, les deux plateformes suggèrent au président de la République de baisser le prix de l’électricité.

‘’Sur le fonds de lutte contre le coronavirus, Noo Lank et Aar Li Nu Bokk proposent qu’il soit alimenté par des ponctions dans les caisses noires de la présidence, de l’Assemblée nationale, du HCCT, du Cese, par le report, l’annulation ou la réévaluation à la baisse de certaines dépenses non prioritaires et par les souscriptions volontaires’’, proposent-elles dans le communiqué. Les acteurs citoyens des deux plateformes ont par ailleurs invité le président de la République à une gestion démocratique et transparente de la lutte contre le coronavirus. Elles ont recommandé, dans ce sens, un mécanisme de contrôle du fonds de lutte intégrant un contrôle citoyen.