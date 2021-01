Le collectif Noo Lank s’attaque à l’Union européenne, en particulier sa représentante. Dans l’affaire de l’arrestation de Boubacar Sèye de Horizon sans frontières, le collectif dit l’avoir interpellée, mais sa réponse ‘’manque de clarté et de caractère résolutoire’’ à la question posée par Boubacar Sèye. ‘’Ce clair-obscur de la représentante de l’UE est une fuite de responsabilités inacceptable. Sa déclaration contribue à encourager l’opacité que dénonce précisément le président d’Horizon sans frontières’’, a déclaré le collectif dans son communiqué parvenu hier à ‘’EnQuête’’.

Cette réaction de la représentante de l’Union européenne que le collectif assimile à une ‘’connivence coupable’’ est, d’après lui, la cause de ‘’l’inefficacité de l’aide publique au développement’’ qui, selon Noo Lank ‘’est utilisée en grande partie pour enrichir des gouvernants et justifier de contrats léonins sur les ressources naturelles du pays dans le domaine de la pêche, des mines des hydrocarbures et des infrastructures’’. Et d’ajouter : ‘’C’est pourquoi l’affaire Boubacar Sèye est le symbole d’une mal gouvernance économique et d’un régime liberticide dépassé.’’

Noo Lank déplore également ‘’l’échec de l’initiative de saisine’’ du Conseil constitutionnel par l’opposition parlementaire ‘’pour contester la modification de la loi sur l’état d’urgence’’. De même, Noo Lank a condamné le blocage de cette initiative par le PDS qui jette ‘’ainsi un trouble à sa posture que les Sénégalais doivent interroger’’. Cependant, le collectif dit être attentif à ces mouvements ‘’d’ombre’’ et dénoncera toutes les postures qui trompent les populations ‘’sous le prétexte de la pandémie et de la proximité idéologique’’. Le collectif invite les forces citoyennes, patriotiques et ‘’même la gauche’’ à ne pas se laisser ‘’surprendre’’ et ‘’encerclé’’ par ‘’toutes les manœuvres tendant à paralyser toutes les forces de résistances’’.