Le mouvement Noo Lank s’est, à l’issue de sa réunion hebdomadaire de ce weekend, prononcé sur plusieurs sujets d’actualité. Dans une note rendue publique, la coordination de cette structure est revenue sur la dislocation du mouvement, avec la suspension des activités de Yen a marre, Frapp et FDS. A ce propos, Noo Lank précise qu’il n'a pas connaissance de contradictions sérieuses avec ces membres et considère qu'ils partagent l'objectif de défendre les intérêts des populations et l'Etat de droit, lorsque l’autorité en charge faillit à le faire.

‘’C'est cela l'essentiel, en respect des libertés de chacun d'y parvenir avec les voies conformes à ses priorités ponctuelles et stratégies internes. Dès lors, le collectif estime superflu d’aller outre cette clarification, mais reste disponible à adresser toutes questions de nature substantielle lorsqu’elles seront soulevées par l’un de ces membres, dans le respect de la civilité citoyenne’’, fait savoir le communiqué. Le mouvement, qui déplore ‘’avec regret’’ la suspension des activités de ces entités, se réjouit cependant de l’arrivée d’autres acteurs dans la plateforme. Noo Lank entend ainsi adopter une nouvelle démarche ‘’basée sur un cadre d'action plus formel assorti d'un règlement intérieur et d'une charte inclusive pour une construction durable de l’engagement citoyen. La plateforme reste ouverte au retour des camarades par la signature de cette charte’’.

...La Coordination du mouvement Noo Lank a, au cours de sa réunion, abordé l’affaire du président de l’ONG Horizon sans frontières. A ce propos, ses membres soulignent qu’ils apprécient l’évacuation de Boubacar Sèye au pavillon de santé comme un acte responsable de la part de l’Administration pénitentiaire. Noo Lank rappelle toutefois au chef de l’Etat ‘’qu’un citoyen innocent, expert de la société civile sénégalaise engagé sur les questions migratoires, qui a pu attirer son attention et celle de tous les autres Sénégalais sur l’utilisation de 1 000 milliards de F CFA de l’UE au Sénégal, n’a pas sa place en prison, surtout lorsque plus de 500 jeunes Sénégalais ont péri en 2020, du fait de l’inefficacité de leur utilisation’’. Le mouvement estime ainsi que Boubacar Sèye est un patriote à remercier et un héros à honorer par l’Etat.