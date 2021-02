Le mouvement Noo lank suit avec attention les développements de l'affaire Sonko et déclare, dans un communiqué reçu hier à ‘’EnQuête’’, rester fermement opposé à toute tentative de ‘’liquider un adversaire politique’’.

Ceci, par le prétexte d'une accusation dont ils pensent que la plupart des hommes pourraient être victimes, sans avoir besoin de fréquenter un salon de massage. ‘’Traiter cette affaire avec légèreté pourrait ouvrir une jurisprudence sérieuse qui menacera tous les honnêtes hommes qu'on veut salir à peu de frais, mais aussi anéantir le combat de valeureux hommes et femmes sénégalais qui a abouti à faire de cet acte ignoble qu'est le viol un crime.

Pour une accusation dont les faits ne sont pas encore prouvés, Noo Lank se désole de la gestion peu professionnelle dont les autorités ont fait montre à travers l'intervention des forces de police et déplore les arrestations et les blessés notés des deux côtés’’, déplore-t-il. Le mouvement Noo Lank invite aussi, à travers sa note, l'Assemblée nationale à ‘’ne pas faire’’ de la levée de l'immunité parlementaire d’Ousmane Sonko une ‘’opération de livraison d'un adversaire politique à la vindicte de Macky Sall’’ et ses sbires de la justice. ‘’Le ou les actes de viol doivent être prouvés à l'Assemblée pour établir la réalité du crime avant d'autoriser la poursuite de la personne accusée, quelle que soit la nature de leurs relations personnelles’’.

...‘’La protection d'un député contre de telles accusations ne devrait pas dépendre de son camp politique, ni ouvrir la voie à une nouvelle pratique ou jurisprudence qui pourrait être utilisée comme une nouvelle forme expéditive de liquidation politique par assassinat d'image’’, soutiennent les leaders de Noo Lank. Le mouvement invite, dans ce sillage, le gouvernement à adopter une ‘’approche éclairée’’, en s'appuyant sur les éléments scientifiques dégagés par l'étude du Bureau de prospective économique (BPE - par Moubarack Lo, Directeur général, Amaye Sy, Expert senior, et El Hadj Tine, Expert). Qui a démontré que le couvre-feu a été ‘’inutile’’, que le froid est un facteur d'augmentation des cas Covid, ainsi que les voyageurs venant de l'extérieur.

‘’La hausse de mortalité est le résultat de l'insuffisance des centres de traitement épidémiologique à faire face à cette augmentation due au froid. L'urgence serait donc de renforcer les centres de traitement épidémiologique pour la prise en charge des cas graves. Les cas baisseront avec la hausse des températures, toutes choses étant égales par ailleurs. En une étude, Moubarack et ses collègues ont apporté une lecture plus compréhensive que le Comité national de gestion de la Covid. C'est cela la force de la science sur l'approche politicienne de la Covid et les tâtonnements erratiques au sommet de l'Etat’’, disent-ils.