MAME FAMEW CAMARA, AUTEURE

‘’Pour l’homme, la femme, c’est ‘’soit tu restes, soit tu pars’’

Dans l’entretien qui suit, Mame Famew Camara défend sa thèse selon laquelle l’homme est à la fois source et cause du drame moral que vit la femme dans son foyer.

Pourquoi le titre ‘’Une Femme Roc’’ ?

J’ai choisi ce titre parce que je voulais mettre l’accent sur le fait que mon personnage principal, Faly, est une femme courageuse. Elle accepte de vivre l’inacceptable pour sauver son mariage. Le ‘’roc’’, est une pierre. Donc, j’ai utilisé la métaphore pour décrire mon personnage principal. Elle est solide comme le ‘’roc’’.

Seulement, elle est à l’opposé de la femme docile et manipulable que renvoie Faly…

C’est votre avis. Moi, j’ai créé un personnage ; je lui ai donné un caractère. J’ai voulu décrire la femme sénégalaise qui est ancrée dans ses traditions. Une femme sénégalaise à qui on a inculqué des valeurs comme le ‘’mougn’’, avant de rejoindre son domicile conjugal. Et à mon avis, lorsqu’on est imbu de cette valeur, on endure. ‘’Mougn’’, veut dire endurer. Et quand on endure, on ferme souvent les yeux sur certaines choses. Et cela ne veut pas dire qu’on est docile ou manipulable. C’est volontaire. On sait que ce n’est pas normal, mais on ferme les yeux quand même, pour atteindre son objectif, à savoir : rester dans son couple. C’est une stratégie. Et cela a des limites pour Faly, car lorsque ça débordait, elle cherchait toujours à communiquer avec son mari. La preuve est qu’elle a tellement acculé son mari, que ce dernier a avoué avoir une maîtresse.

Quel est le personnage qui vous ressemble le plus dans ce livre ?

Faly est le personnage qui me ressemble le plus. C’est une femme moderne, mais ancrée dans la tradition. Elle a des valeurs. Elle est éprise de justice sociale. Elle est amoureuse de l’art et de la littérature, et c’est mon cas. Elle est sensible à la cause de la femme. C’est aussi mon cas.

Etes-vous féministe ?

Oui, si être féministe c’est dénoncer les violences et les injustices vécues par les femmes.

Quels sens donnez-vous au 8 mars ?

Le 8 mars est une journée où on magnifie la femme. On lui donne la possibilité de s’exprimer, de dire ce qu’elle a dans le cœur, mais aussi ce qu’elle aimerait voir de meilleur dans le futur. Nous vivons dans une société dominée par la gent masculine. Les femmes se battent pour rayer ce déséquilibre, chaque jour. Et à l’occasion du 8 mars, on entend en général beaucoup de plaidoyers, beaucoup de vœux, pour ne pas dire souhaits des femmes dans le sens du changement de leurs conditions de vie. Et pour moi, c’est une bonne chose.

Vous peignez l’homme comme un diable, alors qu’on pourrait reprocher la même chose aux femmes. Pourquoi ?

Je ne peins pas l’homme comme un diable. J’ai fait la remarque que ce sont les hommes qui ont le monopole de tout, dans notre société. Les femmes sont reléguées à l’arrière-plan. Les hommes sont nés chefs. Ils sont appelés à être chef de quelque chose, quel que soit leur niveau social. La femme n’a pas ce pouvoir. Donc, dès la naissance, il y a déséquilibre. Certains hommes utilisent ce pouvoir contre les femmes et c’est ce que j’ai voulu montrer dans ce livre. Notre rapport, nous les femmes, avec les hommes, doit être un rapport de complémentarité et non de dominant-dominé. Et c’est ce qui se passe dans les couples en général, lorsque le mari a une autre épouse ou une maîtresse. Parce que c’est soit tu restes, soit tu pars. Or le mariage doit être un lieu de partage. Et non de rapport de force. Et la femme sénégalaise, imbue de ses valeurs, qu’elle soit instruite ou pas, vit ce drame moral dans son ménage.

Pour vous, comment peut-on mettre fin aux violences faites aux femmes ?

On peut y mettre fin en punissant davantage ceux qui les commettent. Voter des lois qui seront appliquées à la lettre. On peut aussi mettre en place des campagnes pour lutter contre la pression sociale qui consiste à les faire taire, à les pousser à souffrir en silence. Aimer, ce n’est pas souffrir. On peut être heureux dans son ménage, mais pour cela, il faut plus de respect entre l’homme et la femme. Il faut que le mari voie sa femme comme sa sœur. Aucun homme n’aimerait voir sa sœur être tabassée. Alors pourquoi se comporter mal envers la sœur d’autrui ?

Il est question de livres, dans ce roman. Pourquoi ?

Pour moi, le livre est une œuvre d’art que tout un chacun doit s’approprier. Il permet de se cultiver, de voyager, de s’évader, de se créer des mondes qui n’existent pas. On peut vivre plusieurs vies, en lisant des romans. Et on est plus ouvert d’esprit quand on lit des livres. J’aimerais qu’on inculque aux enfants la passion du livre, puisqu’avec avec les livres, tout est possible.