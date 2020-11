Le directeur de la Sécurité publique (DSP) a procédé, hier, à l'installation du commissaire de police principal Mamadou Tendeng dans ses nouvelles fonctions de chef du Service régional de sécurité publique de Saint-Louis.

Après la cérémonie officielle d'installation, le commissaire divisionnaire de classe exceptionnelle Modou Diagne a exhorté les policiers à davantage d'efforts, en vue de raffermir les relations entre la police et les populations. Il a rappelé à tous que le respect et la courtoisie doivent constituer le socle des relations entre la police et les populations.

Le commissaire divisionnaire Bécaye Diarra, admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite, a remercié sa hiérarchie pour la confiance pendant ses 35 années de service dans la police nationale. Il a aussi remercié le personnel du commissariat de Saint-Louis qui l’a accompagné pendant ses quatre dernières années dans la ville tricentenaire. Il a, avant de terminer, invité ses désormais ex-collègues à plus d'écoute et d'attention envers les populations.

Quant au commissaire Madou Tendeng, précédemment Chef de la division Opérations du Cadre de coordination des opérations antiterroristes, il a rappelé à ses collègues que la population est la raison d'être de la police nationale. Pour cela, le policier qui a choisi de servir se doit d'être exemplaire à tout point de vue.

Le nouveau commissaire central de Saint-Louis, qui n'est pas en terrain inconnu, pour avoir dirigé les commissariats de Rufisque, Mbour ou encore le commissariat central de Thiès, a indiqué que les préoccupations des populations constituent ses priorités.

Il a aussi insisté sur le respect et la courtoisie dus aux populations. Le commissaire Tendeng a demandé à ses collègues d'être accueillants, disponibles, mais surtout de tout mettre en œuvre pour répondre de façon correcte aux préoccupations des populations. Il a assuré aux habitants de la vieille ville de tout mettre en œuvre pour leur garantir une bonne sécurité. Il a aussi indiqué à la presse qu'il sera un partenaire sur qui elle peut compter pour bien faire son travail.

Le chef du Service régional de sécurité publique de Saint-Louis est peint par ses collègues comme quelqu’un de très rigoureux, un amoureux du droit, un homme pieux, une valeur sûre de la police nationale.