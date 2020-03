Le musicien Ziko vient de présenter son nouveau maxi single de 6 titres intitulé ‘’Sénégal belles villes’’. Il y invite les Sénégalais à participer activement au ‘’Cleaning day’’.



Ils bénéficient souvent d’une audience importante et sont des maillons importants dans le processus de changement des comportements. Conscient de cela, le musicien Alseyni Baldé dit ‘’Ziko’’ veut porter le message du gouvernement sénégalais qui a affiché sa volonté de rendre le Sénégal propre. L’artiste vient de sortir ‘’Sénégal belles villes’’, un maxi dans lequel il lance un appel aux populations pour qu’elles prennent part aux activités de nettoiement et comprennent enfin que l’espace public ne doit plus être le réceptacle de toutes sortes d’ordures.

‘’A travers ce morceau, je lance un message pour que les gens soutiennent l’initiative du président de la République, en participant massivement au ‘’Cleaning day’’ qui se déroule sur toute l’étendue du pays, chaque mois. Je souhaite que tous les Sénégalais, sans exception, apportent leur participation’’, a déclaré l’enfant de Kolda, lors d’une séance de présentation du single. L’artiste considère que cette opération de nettoiement n’a rien à voir avec la politique (politicienne), car il y va de l’intérêt de tout un pays. Grâce à cette sensibilisation, il espère donc convaincre un grand nombre de personnes, surtout celles qui sont moins politisées ou plutôt réfractaires aux discours politiques, à mettre la main à la pâte. ‘’Il ne faut pas donner une connotation politique au ‘Cleaning day’. C’est un programme qui permet d’avoir un bon cadre de vie et qui est utile à tout citoyen’’, a-t-il dit.

Ziko, en préparation de son album qui sera intitulé ‘’Dream’’, a sorti 6 titres. Il est composé de sonorités aussi diverses que variées. Entre autres genres musicaux, on y retrouve du R’n’b, de la pop et de la soul. Par ailleurs, la sortie du disque entre dans la logique d’une tournée ‘’Dream Sénégal’’ qui est, selon l’interprète de ‘’So Girl’’, une façon de promouvoir le rêve sénégalais. ‘’Cela me permettra aussi de continuer à sensibiliser les Sénégalais sur le concept’Dream Sénégal’. Il s’agit d’inciter les populations à rêver d’une vie meilleure afin de léguer des choses importantes aux générations futures. Je veux que les gens soient optimistes, qu’ils croient en eux, car même si les choses ne marchent pas comme on le souhaite, c’est le rêve qui nous permet d’avoir le courage de continuer et de changer la donne’’, explique-t-il.

L’artiste, qui a pour objectif de faire la promotion du Sénégal, d’ajouter : ‘’Au mois de février, j’étais à Paris et j’ai vu comment ils (les Français) ont développé leur pays. Et mon rêve, c’est que les nôtres parviennent à faire la même chose. Et pour cela, il va falloir qu’on ait la volonté de le construire. C’est le message que nous comptons lancer dans tous les villages.’’

Sa tournée a débuté le 5 mars dernier à Dakar. Elle se poursuit dans les régions. Une façon, pour ce musicien qui rêve d’un Disque d’or, de promouvoir également son album international ‘’qui a pour objectif de contribuer à la promotion de la destination Sénégal’’.

BABACAR SY SEYE (STAGIAIRE)