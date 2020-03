Les nouvelles dates des Jeux olympiques Tokyo-2020 ont été dévoilées, hier, par le Comité international olympique (CIO), qui a choisi, de concert avec les autorités japonaises, la période du 23 juillet au 8 août 2021.

Le Comité international olympique (CIO) ne perd pas de temps pour fixer les nouvelles dates des Jeux olympiques Tokyo-2020. Une semaine après avoir décidé finalement de reporter d’un an l’événement initialement programmé du 24 juillet au 9 août 2020, le CIO a dévoilé la période à laquelle se tiendra la 32e édition des JO.

Ainsi, les Jeux de Tokyo auront lieu du 23 juillet au 8 août 2021. Les nouvelles dates des Jeux paralympiques ont elles aussi été arrêtées, du 24 août au 5 septembre 2021. La décision a été prise à l’issue d’une conférence téléphonique à laquelle ont participé le président du CIO, Thomas Bach, le président du Comité d’organisation de Tokyo-2020, Mori Yoshirō, la gouverneure de Tokyo, Koike Yuriko, et la ministre en charge des Jeux olympiques et paralympiques, Hashimoto Seiko.

Dans un communiqué publié hier sur son site, le CIO a précisé les ‘’considérations et principes’’ sur lesquels se sont fondées les conclusions de la réunion. Il s’agit de la ‘’protection de la santé des athlètes et de toutes les personnes concernées, et contribuer à endiguer le virus de la Covid-19’’, la ‘’préservation des intérêts des athlètes et du sport olympique’’ et enfin ‘’le calendrier sportif international’’. Cette nouvelle programmation, renseigne la note, aura l’avantage, en plus de ‘’limiter les perturbations que le report entraînera au niveau du calendrier sportif international’’, de laisser ‘’suffisamment de temps pour parachever le processus de qualification’’.

Le président du CIO a aussi salué et remercié les fédérations internationales, les associations continentales des comités nationaux olympiques pour leur ‘’appui inconditionnel’’ et leur ‘’soutien’’ tout au long des consultations menées au cours des derniers jours. Selon M. Bach, avec la collaboration de toutes les parties prenantes, ‘’ce défi sans précédent’’ sera relevé. Il espère que ces Jeux seront la ‘’lumière au bout de ce tunnel obscure’’ dans lequel l’humanité se trouve actuellement.

Comme confirmé précédemment, tous les athlètes déjà qualifiés pour les Jeux olympiques de 2020 et les places déjà attribuées le resteront pour 2021. Cette décision découle du fait que ces Jeux, en accord avec le Japon, demeurent les Jeux de la 32e Olympiade.

Les Mondiaux d’athlétisme 2021 décalés d’un an

La décision du Comité international olympique a été bien accueillie par le monde du sport. Ainsi, la Fédération internationale d’athlétisme (IAAF) a été la première à réagir à l’annonce des nouvelles dates fixées par le CIO. ‘’Nous soutenons les nouvelles dates en 2021 annoncées aujourd’hui (hier) par les organisateurs japonais et le CIO pour la tenue des Jeux olympiques de Tokyo. Elles donnent à nos athlètes le temps nécessaire pour reprendre l’entraînement et la compétition’’, s’est réjoui l’instance dirigée par Sebastian Coe. Pour l’IAAF, la ‘’flexibilité et le compromis’’ doivent être de mise à partir de ce jour. C’est dans ce sens qu’elle a pris l’engagement de décaler d’un an les Championnats du monde d’athlétisme de 2021 à 2022. ‘’Nous travaillons actuellement avec les organisateurs des Championnats du monde d’athlétisme en Oregon pour fixer de nouvelles dates en 2022 pour la tenue de cet événement’’, lit-on dans un communiqué. La Fédération internationale d’athlétisme informe également de la tenue de discussions avec la Fédération des Jeux du Commonwealth et les organisateurs des Championnats sportifs européens.

La Confédération africaine d’athlétisme avait déjà annoncé, le vendredi 27 mars dernier, que les Championnats d’Afrique 2020, initialement prévus du 24 au 28 juin en Algérie, auront lieu ‘’en mai-juin 2021’’, ‘’compte tenu de la crise sanitaire mondiale due à la pandémie de Covid-19’’.

LOUIS GEORGES DIATTA