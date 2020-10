Hier, la direction de Canal+ Horizon Sénégal a présenté sa nouvelle offre. ‘’A partir du 6 octobre, les chaines Canal+Sport évoluent avec une nouvelle dénomination, une nouvelle numérotation et de nouveaux logos. Soit : Canal+Sport 1 sur le canal 11 ; Canal+Sport 2 sur le canal 12 ; Canal+Sport 3 sur le canal 13, Canal+Sport 4 sur le canal 14 et Canal+Sport 5 sur le canal 15’’, annonce-t-on. Cette offre est accompagnée d’une opportunité au profit des abonnés.

Ainsi, ‘’pour permettre au plus grand nombre de découvrir l’expertise et le traitement éditorial de Canal+ dans le sport, la chaîne Canal+Sport 1 est désormais accessible dès la formule Acces des bouquets Canal+’’. Aussi, avec une offre de sport unique, riche et variée, les chaines Canal+Sport promettent : les plus grandes compétitions de football européens et africains, les 5 plus grands championnats européens avec la nouveauté de la rentrée, l’offre de la Bundesliga, et les plus belles compétitions de sport avec notamment la NBA, le Top 14, la Formule 1, les grands tours de cyclisme africains’’.

Attendez-vous à de belles affiches, car Canal proposera ‘’les plus grands feuilletons sportifs et les meilleures émissions qui décryptent l’actualité sportive.

Ainsi, à partir du 6 octobre : Canal+Sport 1 est la chaîne de la Serie A Tim et des meilleures des émissions sportives avec notamment ‘’Talent d’Afrique’’, la ‘’Team’’ du lundi, ‘’Late football club’’, ‘’Canal Nba’’, ‘’Les grandes bouches’’.

Canal+Sport 2 est la chaîne dédiée à la Ligue 1 uber eats. Canal+ Sport 3 est celle du football européen réunissant les plus belles affiches de Premier League, la Liga Santander et la Bundesliga. Canal+ Sport 4, la chaîne de tous les terrains, que ce soit football, basket et sports mécaniques. Canal+Sport 5, la chaîne omnisport avec le meilleur du rugby français, propose les grands tournois de tennis et de golf.

Il est également prévu la diffusion de l’Uefa Champions League et ce dès le 20 octobre, avec 12 matches en direct par journée de phase de poules sur Canal+Sport 3, Canal+Sport 4 et Canal+Sport 5. L’Uefa Europa League est également au programme. Les premières diffusions commenceront dès le 22 octobre avec 4 matches en direct par journée de phase de poules sur Canal+Sport 2 et Canal+Sport 3.