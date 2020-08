Tristesse et désolation chez les familles Ba et Loum de la cité Tako, dans la ville de Rufisque. Deux jeunes candidats au Brevet de fin d’études moyennes (Bfem), Mouhamed Ba et Ousseynou Loum, ont été emportés par la mer.

Comme font beaucoup de jeunes, ils se sont rendus à la plage hier, après les épreuves physiques du Bfem au stade Ngalandou Diouf. Et c’est là que l’irréparable s’est produit. Les pêcheurs riverains de Diockoul ont été les premiers à porter secours aux deux jeunes garçons. Mais c’était peine perdue.

Ils n’ont pu repêcher que le corps d’Ousseynou Loum. Celui de Mouhamed Ba demeure encore introuvable.