Un garçon de 7 ans s'est noyé dans la vallée de Same Keur Toubay, situé dans la commune de Porokhane, dans le département de Nioro. Selon le site Dakaractu qui a donné l’information hier, la victime s'appelle S. B. et était accompagné, au moment des faits, de ses deux frères.

‘’Tous les trois conduisaient le troupeau au niveau du pâturage près de la vallée située à quelques mètres des habitations. S. B., le plus jeune, est entré dans les eaux stagnantes à travers un mur construit pour stopper les eaux de ruissellement. Et c'est ainsi que l'irréparable s'est produit. Le corps sans vie a été plus tard repêché par les sapeurs-pompiers et déposé à la morgue’’, rapporte le site d’informations générales.