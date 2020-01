Omar Diédhiou a été attrait, le jeudi 9 janvier, devant le tribunal correctionnel, pour offre et cession de drogue. Le prévenu, en détention depuis 5 ans, a nié les faits et clame son innocence.

Omar Diédhiou n’en est pas à sa première incarcération. Il avait été arrêté, en 2012, pour détention et usage de chanvre indien. Depuis 2014, le menuisier domicilié à Yoff y est retourné pour les chefs d’association de malfaiteurs et trafic international de drogue. Ensuite, il a bénéficié d’une disqualification en offre et cession de drogue. Il a comparu, ce jeudi 9 janvier, devant la chambre correctionnelle.

Il ressort de l’accusation qu’un matelas rembourré avec du haschisch a été intercepté, grâce aux chiens renifleurs de la douane, à Rosso Sénégal, en provenance du Maroc pour Dakar. Sur le colis étaient inscrites les coordonnées d’Omar Diédhiou.

Une enquête a été ouverte par les éléments de la Section de recherches et Omar a été appréhendé chez lui, à Yoff. A l’enquête préliminaire, il a réfuté les faits. Idem devant la chambre correctionnelle. ‘’Mon amie Arame Gaye est allée au Maroc et avait promis de m’envoyer un matelas. J’ignorais qu’il y avait de la drogue cachée dans le matelas. Les gendarmes ont fait une descente chez moi et n’y ont rien trouvé‘’, s’est-il défendu. Il ajoute qu’un gendarme de la Section de recherches, aux initiales A. N., l’aurait chargé. C’est la raison pour laquelle il a refusé de signer le procès-verbal d’enquête préliminaire.

Le substitut du procureur Seydina Oumar Diallo a trouvé les faits constants. Selon lui, Omar Diédhiou a été arrêté suite à un signalement et pense que le prévenu essaie de se détordre, arguant un acharnement sur lui de la part d’un gendarme. Il a fini par requérir 3 ans d’emprisonnement ferme.

Alors que Me Iba Mar Diop de la défense a plaidé une absence de preuve et a demandé au tribunal de le renvoyer des fins de la poursuite sans peine ni dépens. ‘’Il était censé recevoir un matelas, pas de la drogue. Il n’a pas été appréhendé avec du haschisch. Mon client ne peut pas être inculpé sur des suppositions’’, a-t-il martelé.

La décision sera rendue le 23 janvier prochain.

FAMA TALL