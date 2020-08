Offres illimix

Après la publication du communiqué de l’ARTP, celui d’Orange Sénégal n’a pas tardé. ‘’L’Autorité de régulation des télécommunications et des postes (ARTP) a suggéré à Sonatel ce vendredi 7 août 2020 de suspendre, jusqu’à nouvel ordre, ses nouvelles offres mises sur le marché le 22 juillet 2020. Sonatel Orange rappelle que toutes ses initiatives commerciales, notamment le lancement de nouvelles offres ou leurs évolutions, sont concertées avec l’ARTP dans le respect des textes en vigueur’’, précise la société de téléphonie dans sa note.

Aussi, ‘’Sonatel Orange rappelle qu’à travers cette nouvelle gamme de forfaits mobiles, les tarifs ont baissé pour 91 % des clients concernés, notamment ceux ayant les pouvoirs d’achat les plus faibles. En effet, à travers l’amélioration des offres «jour» et l’introduction d’offres «semaine» avec un débours plus accessible, Sonatel Orange a pour objectif de répondre aux besoins accrus de communication des clients en cette période de pandémie Covid 19’’, fait-on savoir.

Elle indique que ‘’conformément à sa politique de communication de proximité, Sonatel a mené des séances d’échanges et d’informations avec les autorités ainsi que plusieurs parties prenantes (associations de consommateurs, honorables députés de l’Assemblée nationale, acteurs de l’écosystème numérique et de la société civile) pour une meilleure compréhension de ces nouveaux forfaits, notamment l’allègement qu’ils constituent pour le pouvoir d’achat des plus vulnérables.

Sonatel Orange va poursuivre ses échanges avec l’ARTP et toutes ses autres parties prenantes, et s’engage à continuer à offrir à ses clients une accessibilité toujours meilleure aux dernières technologies de communication, une qualité de service aux normes internationales et des prix adaptés favorisant l’inclusion numérique et sociale de tous’’. Donc, ceux qui attendaient un retour aux anciennes formules peuvent déchanter.