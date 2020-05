Oiseaux migrants

La communauté internationale célèbre ce samedi la Journée mondiale des oiseaux migrateurs. Cette campagne mondiale, lancée en 2006, renseigne un communiqué, est consacrée à la sensibilisation. Elle insiste sur la nécessité d’une coopération internationale pour la conservation des oiseaux migrateurs et de leurs habitats.

‘’Les oiseaux migrateurs font partie de notre patrimoine naturel commun et dépendent d’un réseau de sites le long de leurs voies migratoires pour se nourrir, se reposer, se reproduire ou hiverner. Ils participent au maintien de la vie sur terre’’, fait savoir le communiqué. Le thème de cette année, ‘’Les oiseaux unissent notre monde’’, souligne l’importance de conserver et de restaurer la connectivité écologique et l’intégrité des écosystèmes essentiels à la survie des oiseaux migrateurs.

‘’La Journée mondiale des oiseaux migrateurs, célébrée deux fois dans l’année (le 2e samedi des mois de mai et d’octobre) nous rappelle la nécessité d’intensifier nos actions tendant à les protéger et à protéger leurs habitats qui sont en perpétuel déclin presque partout à travers le monde’’, poursuit le document. Seulement, cette année, avec la crise sanitaire marquée par la pandémie du coronavirus, les organisateurs de la journée encouragent des actions symboliques devant l’impossibilité des rassemblements humains.

‘’Conformément aux exigences des conventions et accords ratifiés par le Sénégal pour un monde plus respectueux de la nature, le ministre de l’Environnement et du Développement durable invite les populations à reconsidérer leurs relations avec les milliers d’oiseaux migrateurs qui viennent chez nous et à entreprendre des initiatives locales pour les protéger ainsi que leurs habitats’’, relève le document.