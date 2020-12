Sous contrat jusqu'en juin 2022, le défenseur polyvalent de l'Olympique de Marseille Boubacar Kamara (21 ans, 14 matchs en L1 cette saison) se retrouve régulièrement annoncé dans le viseur de cadors européens. Présent en conférence de presse ce lundi, le jeune talent a été interrogé sur son avenir à l'approche du prochain mercato d'hiver en janvier.

"Un départ cet hiver ? Non, je ne sais pas. Pour l’instant, je suis concentré sur l’OM, je ne sais pas trop ce qui peut se passer. Dans le foot, on ne sait jamais, je ne m’occupe pas trop de ça, c’est le club et mes agents qui s’occupent de ça. Je suis concentré sur l’OM et je ne me pose pas trop de questions. Une prolongation ? Pablo Longoria n’a pas menti, les discussions pour prolonger ont déjà commencé, avec mes agents et ma mère", a confirmé Kamara.