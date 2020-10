Après son prêt avorté à l'AS Saint-Etienne, l'attaquant de Rennes M'Baye Niang (25 ans, 1 match en L1 cette saison) a livré ses vérités concernant sa situation. Au passage, l'international sénégalais a également assumé sa déception par rapport à l'échec des discussions avec l'Olympique de Marseille sur le dernier mercato d'été. "Avec mes agents ? On se dit la vérité. Mon transfert à Marseille a échoué. J’étais déçu mais je n’ai pas remis en cause toutes les choses qu’ils ont faites. Ils m’ont permis de rejoindre Rennes, où je me suis relancé, il ne faut pas l’oublier. C’est clair que j’étais déçu de ne pas aller à Marseille", a avoué l'ancien Milanais pour le quotidien L'Equipe.

…L’hommage de Djibril Cissé à Pape Diouf

Nouveau consultant de La Chaîne L’Équipe pour la Ligue des Champions, Djibril Cissé va à nouveau pouvoir parler d’une chose qu’il adore, l’Olympique de Marseille, où il a évolué de 2006 à 2008. Un club qu’il n’aurait d’ailleurs jamais pu rejoindre sans feu Pape Diouf. Lors d'une longue interview accordée à La Provence, l’ancien buteur a tenu à rendre hommage à son ex-président. "Pour moi, c’était une obligation d’évoluer à l’OM.

En tant que natif d’Arles, je me devais de porter ce maillot. Pape a rendu ça possible, a rappelé l'ancien international français dans le quotidien régional. Nous nous étions mis d’accord avant que je me blesse contre la Chine avec les Bleus, et il a tenu parole. Il m’a dit : 'C’est reculer pour mieux sauter, tu seras quand même un joueur de l’OM'. Je le remercierai toute ma vie de m’avoir permis de défendre ces couleurs et ce blason tellement importants pour moi. C’était un homme de parole, droit, vrai, comme il n’y en a plus beaucoup."