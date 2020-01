La semaine dernière, l’entraîneur de l'Olympique de Marseille André Villas-Boas avait reproché à son président Jacques-Henri Eyraud l'arrivée dans son dos de Paul Aldridge, nommé pour faciliter les ventes des joueurs en Premier League. Mais après des discussions avec son patron, le technicien portugais a été rassuré. "On a parlé, on a essayé de calmer les choses.

Le plus important pour nous, c'est le futur de l'OM. Le futur de l'OM, c'est aussi le plus important pour les supporters. On a calmé les choses, on va améliorer notre communication pour qu'une telle chose ne se reproduise plus. Il m'a rassuré sur l'aspect sportif et sur l'importance d'Andoni Zubizarreta, qui reste le grand architecte de cette équipe et pour le mercato, ce qui n'a pas été le cas par le passé. C'est important pour moi. On a clarifié les choses et tout est tranquille", a assuré Villas-Boas ce jeudi devant les médias.