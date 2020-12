Longtemps annoncé du côté de l’Olympique de Marseille à l’occasion du dernier mercato, l’attaquant de Rennes, M’Baye Niang (25 ans, 8 apparitions et 1 but toutes compétitions cette saison), avait vu l’entraîneur phocéen André Villas-Boas briser ses rêves en déclarant que l’international sénégalais ne figurait pas dans son viseur pour des raisons financières et sportives.

Mercredi, l’OM se rend à Rennes dans le cadre de la 15e journée de Ligue 1 et AVB s’attend à retrouver un Niang surmotivé et peut-être un brin revanchard. "Niang, c’est plutôt une surprise car c’était plutôt clair que Rennes voulait se débarrasser de lui. Ils ont tous retrouvé la motivation. C’est un bon joueur, il est en confiance. Il aura des ambitions dans ce match-là", a prévenu le technicien en conférence de presse. En train de reconquérir sa place de titulaire suite à la blessure de Serhou Guirassy, l’ancien Milanais a inscrit son premier but de la saison dimanche face à Nice (1-0).

…Pape Guèye savoure ses débuts réussis

A deux jours d’un match important contre Rennes en Ligue 1, le milieu de terrain de l’Olympique de Marseille Pape Guèye (21 ans, 14 apparitions toutes compétitions cette saison) s’est présenté en conférence de presse ce lundi. L’occasion pour l’ancien Havrais de juger ses premiers mois sur la Canebière. "Je suis venu pour progresser. Que je sois remplaçant ou titulaire, j'essaie de donner le maximum à chaque match. Je suis dans une grande équipe.

Il y a de la concurrence. À moi de montrer que je mérite de jouer. Je savais que ce serait une étape dans ma carrière, c'est un voire plusieurs crans au-dessus, ça va plus vite, ça se joue sur des petits détails. (…) Je suis à l'OM et je suis très content d'être ici, ça se passe bien", a assuré l’Olympien. Pas encore considéré comme un titulaire par son entraîneur André Villas-Boas, Gueye démontre en tout cas de belles qualités sur le terrain.