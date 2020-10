Préféré à Kevin Strootman en l'absence de Boubacar Kamara, suspendu, le milieu Pape Gueye (21 ans, 7 apparitions toutes compétitions cette saison) a été l'une des rares satisfactions de l'Olympique de Marseille contre l'Olympiakos (0-1), mercredi, en Ligue des Champions.

Une performance saluée par son entraîneur André Villas-Boas. "Oui, il a fait bon match. Il a quelque chose de plus qu'une sentinelle avec plus de courses et plus de passes en profondeur. Je l'ai sorti pour sa fatigue. C'était un choix, mais il pouvait peut-être continuer. Il a fait un match complet", a jugé le coach olympien après la rencontre. Arrivé libre durant l'été, l'ancien Havrais a marqué des points en Grèce.

…Sans Kamara, c'est plus compliqué

Suspendu contre l'Olympiakos (1-0), mercredi en Ligue des Champions, Boubacar Kamara (20 ans, 7 matchs en L1 cette saison) a énormément manqué à l'Olympique de Marseille, où il est devenu indispensable. Pour preuve, le club phocéen n'a remporté qu'un seul de ses 14 derniers matchs disputés (pour 9 nuls et 4 défaites) en compétition officielle sans son défenseur polyvalent. Des chiffres révélateurs sur l'importance du Minot.