Samedi dernier, au Centre des Hautes Etudes de Défense et de Sécurité (CHEDS), le magistrat et directeur général de Dakar Dem Dikk, Omar Bounkhatab Sylla, y soutenait son mémoire de Master 2. Il a travaillé sur un sujet bien particulier : ‘’Etude prospective des infrastructures vitales de transport de masse au Sénégal : Cas du train express régional’’. Dans un communiqué reçu à EnQuête, il est indiqué que ‘’le jury était composé de trois 03 sommités du milieu de la recherche scientifique : le Professeur agrégé Babacar Gaye (Président du Jury), le Professeur agrégé Yaya Bodian (Directeur de Recherches) et le Général de Gendarmerie Thiaka Thiaw (spécialiste des questions de sécurité)’’. Il a décerné un satisfecit à M. Sylla quant à la qualité de cette production scientifique.

...Dans son travail, il ‘’est revenu, d’abord, sur la problématique du transport de masse à Dakar, avec les difficultés du secteur et la perspective de solution par le Ter, avant d’aborder le volet institutionnel et la dimension sécuritaire du Ter, avec un accent particulier sur des recommandations fortes sur le plan juridique et sécuritaire. L’étude est revenue, en détails, sur les problèmes de transport à Dakar, les causes réelles ainsi que les solutions envisageables dans la capitale sénégalaise qui ne représente même pas 1% du territoire national et concentre, paradoxalement, 25% de la population sénégalaise, 66% des activités économiques et des besoins de déplacements motorisés estimés à 9 millions par jour’’, lit-on dans le communiqué.

Dans son travail, il a également essayé de démontrer que ‘’les embouteillages causant des pertes estimées à plus de cent milliards par an à l’Etat du Sénégal, les accidents plus de 160 milliards représentant 2% du PIB, seul un transport de masse performant et dynamique est perçu comme solution durable. C’est ce qui explique la pertinence du Ter en ce qu’il va permettre de relier, à fréquences régulières, Dakar et toute sa banlieue (14 gares desservies), la création de milliers d’emplois directs et indirects, la création de nouveaux pôles urbains, la desserte régulière du nouvel aéroport Blaise Diagne, entre autres impacts positifs. Le tout, sans occulter le projet de maillage ferroviaire du territoire national’’.