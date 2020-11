Le Parti des libéraux et démocrates/And Suqali a tenu, dans un communiqué, à apporter la réplique au Front de résistance nationale. Dans une sortie hier, cette coalition d’opposition annonçait l’auto-exclusion par la démission de ses membres qui ont décidé de rejoindre la mouvance présidentielle lors du dernier remaniement. Cependant, dans une déclaration signée par le vice-président et porte-parole Mamadou Bamba Ndiaye, le PLD/And Suqali a tenu un autre discours.

En effet, relève-t-on, ‘’dès le samedi 31 octobre, veille du remaniement gouvernemental, le président Omar Sarr a saisi le coordonnateur et d'autres leaders du FRN pour leur faire part des décisions du Directoire du PLD et de la nécessité subséquente de redéfinir nos rapports’’. Par conséquent, poursuit-on dans le communiqué, le PLD/AS exclut toute forme de polémique et réaffirme son amitié et son respect envers toutes les composantes du FRN.