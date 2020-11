Le landerneau politique sénégalais enregistre une nouvelle formation politique. Il s’agit du Parti des libéraux et démocrates (PLD/Suqali) créé par des anciens du PDS dont Omar Sarr, Babacar Gaye et Me Amadou Sall. Ayant intégré le nouveau gouvernement, ils estiment que cette entrée dans cet attelage ne doit pas être une surprise pour les Sénégalais.

Les anciens membres du Parti démocratique sénégalais (PDS) officialisent leur formation politique. C’est dans une salle exiguë avec plus de militants que de journalistes qu’Omar Sarr et ses partisans ont lancé, hier, le programme fondamental de leur parti dénommé Parti des libéraux et démocrates (PLD/And Suqali). Ce lancement, d’après le nouveau ministre de Mines, était prévu bien avant la formation du nouveau gouvernement de Macky Sall.

Le maire de Dagana renseigne aussi que leur entrée dans le gouvernement ne doit pas être une surprise pour personne. Car, rappelle-t-il, ils ont toujours été des combattants du dialogue national depuis des années. ‘’Nous sommes les acteurs principaux du dialogue. Nous avons pensé qu'il fallait regrouper tous les Sénégalais et essayer de trouver un consensus’’, fait savoir l’ancien secrétaire adjoint du PDS.

Le président du PLD/And Suqali précise toutefois qu’ils ont obtenu un accord unanime de leur Directoire national, avant d’accepter la main tendue du leader de l’Alliance pour la République. ‘’Quand on nous a consultés, nous avons appelé tous les responsables du directoire national pour demander à tout le monde son avis’’, insiste l’ancien ministre de Wade.

Omar Sarr n’a pas manqué de revenir sur les péripéties de leur séparation avec leur ancienne formation politique. Pour M. Sarr, ils avaient pour objectif d’élargir le parti de Wade père. ‘’Vous avez vu ce qui s’est passé. Beaucoup n'avaient plus leur place dans cet attelage qui a fini d'être celui de Karim Wade. Je ne suis pas parti du PDS ; on m'a exclu et d'autres ont été rétrogradés’’, rappelle-t-il.

A présent, les nouveaux alliés de Macky Sall ambitionnent de faire du Parti des libéraux et démocrates une grande formation politique ou tous les libéraux pourront se reconnaître. ‘’Nous allons travailler à renforcer notre parti et agir de concert avec les autres partis membres du gouvernement pour plus de cohésion’’.

Les membres du PLD renseignent, par ailleurs, que leur formation politique ne compte pas jouer les seconds rôles dans le landerneau. Omar Sarr déclare que le PLD existe déjà dans l'ensemble des départements du Sénégal et certains pays de la diaspora. Il est également prévu prochainement une tournée d'étapes, afin de mieux faire connaitre le parti. L’objectif, dit-on, est de conquérir la confiance des Sénégalais afin de briguer leur suffrage.

Le vice-président en charge de l’orientation de l’idéologie et des affaires administratives du PLD/And Suqali se réjouit déjà de l’intégration du parti au sein du gouvernement Macky Sall et dans les concertations du Dialogue national, bien avant son lancement. Babacar Gaye indique d’ailleurs qu’ils enregistrent tous les jours de nouveaux adhérents dont certains viennent du PDS et d'autres partis.

L’ancien porte-parole du Parti démocratique sénégalais informe, en outre, que leur programme politique tient beaucoup compte des conclusions des Assises nationales. Il liste, entre autres : ‘’Le renouveau de la gouvernance institutionnelle, la justice et les droits citoyens avec l’institution d’un juge des libertés chargé de lutter contre les abus, la décentralisation et le développement territorial, le renforcement du parlement et la sécurisation des élections, le renouveau de la gouvernance économique et sociale.’’

