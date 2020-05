Dans sa note d’hier, l’OMS Afrique (Organisation mondiale de la santé) reconnaît que la médecine traditionnelle est complémentaire et alternative, et recèle de nombreux bienfaits. Pendant que des plantes médicinales telles que l’Artemisia annua sont considérées comme des traitements possibles de la Covid-19, l’OMS-Afrique estime que des essais devraient être réalisés pour évaluer leur efficacité et déterminer leurs effets indésirables.

‘’Les Africains méritent d’utiliser des médicaments testés selon les normes qui s’appliquent aux médicaments fabriqués pour les populations du reste du monde. Même lorsque des traitements sont issus de la pratique traditionnelle et de la nature, il est primordial d’établir leur efficacité et leur innocuité grâce à des essais cliniques rigoureux’’, déclare l’organisation. Qui poursuit : ‘’Au moment où des efforts sont faits pour trouver un traitement à la Covid-19, la prudence doit rester de mise, pour ne pas verser dans la désinformation, particulièrement sur les médias sociaux, au sujet de l’efficacité de certains remèdes.

De nombreuses plantes et substances sont proposées alors qu’elles ne répondent pas aux normes minimales de qualité, d’innocuité et d’efficacité, et qu’aucun élément factuel n’atteste du respect de ces normes. L’utilisation de produits destinés au traitement de la Covid-19, mais qui n’ont pas fait l’objet d’investigations strictes, peut mettre les populations en danger et les empêcher d’appliquer des mesures telles que le lavage des mains et la distanciation physique qui, pourtant, sont des éléments cardinaux de la prévention de la Covid-19. Cela peut aussi accentuer le recours à l’automédication et accroître le risque pour la sécurité des patients.’’