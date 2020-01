Vendredi dernier, le haut-commissaire de l’Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal (OMVS) Hamed Diane Semega, a été élevé au rang de Grand officier de l’Ordre national du Mali par le chef de l’Etat malien, Ibrahim Boubacar Keita.

Cette consécration intervient juste un mois après la 18e Conférence des chefs d’Etat et de gouvernement de l’OMVS qui s’est tenue à Bamako, où il a été vivement félicité par tous les chefs d’Etat des pays membres pour son bilan à mi-mandat. Dans un communiqué parvenu à ‘’EnQuête’’, l’organisation affirme qu’il incarne aujourd’hui le renouveau de l’OMVS. Hamed Diane Semega a pris les rênes de l’OMVS le 19 juin 2017.

Diplômé de l’Ecole nationale d’administration de Bamako, l’homme a fourbi ses premières armes dans le secteur privé, avant d’occuper plusieurs fonctions ministérielles au Mali et dirigé les départements des Transports, des Mines, de l’Energie et de l’Eau. Il est, par ailleurs, Commandeur de l’Ordre national du Mali et de la République islamique de Mauritanie, en plus d’être Officier de l’Ordre national de Côte d’Ivoire. Cette distinction fait suite à celle d’Anta Seck, Coordonnatrice régionale du Programme de gestion intégrée des ressources en eau (PGIRE II) qui a été élevée au grade de Grand officier de l’Ordre national du Lion par le président Macky Sall du Sénégal le 19 décembre 2019.