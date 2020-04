Les travaux d'entretien et de curage des réseaux de l'Office national de l'assainissement du Sénégal (Onas) démarreront au mois de juin. L’annonce est faite hier dans un communiqué. Il y est précisé que ces activités, qui s'inscrivent dans le cadre des opérations pré-hivernales 2020, commenceront par la région de Dakar et se poursuivront dans l'intérieur du pays.

La période d’incertitude actuelle ne devrait pas beaucoup affecter l’exécution de ces ‘’ces opérations destinées à désensabler le réseau pour un écoulement rapide des eaux pluviales dans les collecteurs unitaires, séparatifs et canaux, pour diminuer les risques de débordement et de bouchon, assurer l'entretien des équipements électromécaniques et optimiser le fonctionnement des électropompes des stations de pompage’’, comme le précise le document.

En lutte contre les bouchons et les inondations qu’ils peuvent prolonger, l'Onas exhorte les usagers à éviter de jeter des matières solides dans les réseaux, empêchant ainsi l'écoulement correct des eaux et le fonctionnement optimal des ouvrages d'assainissement.