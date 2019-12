La région de Kolda va abriter, du 20 au 29 décembre prochains, les phases nationales de l'Organisation nationale de gestion des activités de masse pour le renouveau des navétanes (Ongam).

Cette compétition va réunir 16 équipes de football qui seront réparties dans quatre poules. Selon les organisateurs de cet évènement sportif qui ont fait face à la presse hier, Kolda est à 90 % prêt à accueillir cette compétition.

Celle-ci va se jouer dans trois localités différentes, à savoir Kolda, Kounkané (département de Vélingara) et Salikégné. A côté de la compétition, d’autres activités citoyennes vont se mener comme des conférences-débats et des reboisements. C’est pourquoi les organisateurs appellent d’ores et déjà les populations à la mobilisation pour la réussite de cet évènement.