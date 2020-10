L’Observatoire national des lieux de privation de liberté (ONLPL) poursuit, à travers le pays, ses activités de visite des lieux de privation de liberté, de monitoring des maisons d’arrêt et de correction (Mac) et de formation et sensibilisation des agents d’exécution de la loi.

Ces visites s’inscrivent dans le cadre de la mission de contrôle des conditions de prise en charge des personnes privées de liberté. Ainsi, après l’allégement des mesures d’urgence sanitaire prises dans les lieux de privation de liberté par les autorités publiques, dans le contexte de la Covid-19, l’ONLPL, en partenariat avec le Haut-Commissariat des Nations Unies aux Droits de l’homme et le Bureau régional de l’Afrique de l’Ouest (Brao)-Dakar, se déploie dans la région de Fatick, du 19 au 23 octobre 2020, dans le cadre du projet du fonds spécial Opcat.

L’objectif de cette visite est de faire le monitoring des conditions de détention pour prévenir la torture, les mauvais traitements des détenues, surtout, indique-t-on, en cette période de la pandémie à la Covid-19, pour voir si le respect des standards internationaux est effectif. Il y aura également la tenue d’un atelier de renforcement de capacités des agents d’exécution des lois de la région pour mieux les conscientiser sur les conséquences de la torture et ‘’des mauvais traitements exercés sur les détenus qui mettent en cause, non seulement leur responsabilité disciplinaire, mais aussi leur responsabilité pénale’’.

A travers cette mission, l’Observatoire national vise à contribuer, précise-t-on dans le communiqué, à une meilleure prévention de la torture et à l’amélioration des conditions de vie des personnes privées de liberté dans ce contexte de Covid-19.