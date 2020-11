L’Observateur national des lieux de privation de liberté continue son programme de visites des lieux de privation de liberté, de monitoring des établissements pénitentiaires, de formation et de sensibilisation des agents d’exécution de la loi sur la prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels inhumains ou dégradants.

Ainsi, en partenariat avec le Bureau régional pour l’Afrique de l’Ouest du Haut-Commissariat des Nations Unies aux Droits de l’homme (BRAO-HCDH) et dans le cadre du projet OPCAT 2020, l’ONLPL se déploie successivement dans les régions de Tambacounda du 16 au 20 novembre 2020 et de Ziguinchor du 23 au 27 novembre 2020.

A cette occasion, la présidente de cette institution, Josette Marceline Lopez Ndiaye et son équipe comptent visiter les prisons de Tambacounda et de Ziguinchor pour le monitoring des conditions de détention dans le contexte de la pandémie due à la Covid-19. Il est également prévu, tel qu’annoncé dans un communiqué, la ‘’tenue d’ateliers de formation à l’intention des agents d’exécution de la loi portant sur la prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels inhumains ou dégradants, pour mieux les sensibiliser sur les conséquences néfastes et multiples de tels actes sur les victimes, sur l’interdiction absolue de ceux-ci au regard du droit national et du droit international’’.

A travers ces initiatives, l’ONLPL ‘’vise à contribuer, en particulier dans ce contexte de la pandémie due à la Covid-19, à une meilleure prévention de la torture et autres mauvais traitements’’. Des rapports seront produits à la fin de cette mission.