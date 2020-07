L'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC) pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre a fait un don d'équipement de protection individuelle (Epi) au Centre de prise en charge intégrée des addictions (Cepiad) à Dakar, pour aider à combattre la crise sanitaire actuelle de la Covid-19. Selon un communiqué reçu à ‘’EnQuête’’, ce matériel de prévention, d’un montant de 3 500 000 F CFA, visant à protéger les usagers de drogue, est constitué de sur-blouses, de savon, de gels hydro-alcooliques, de masques FFP2, de masques chirurgicaux, de cartons de gels hydro-alcooliques, de cartons de désinfectants pour les mains, de dispositifs de lavage des mains, de visières de protection, de thermomètres, de thermo-flashs, de serviettes en papier, de gants et de savon liquide pour les mains.

D’après la note, au cours de la pandémie de la Covid-19, des patients répondant à des critères spécifiques ont pu suivre leur traitement à domicile pendant un nombre de jours déterminé, afin de limiter le nombre de personnes au centre et ainsi respecter les mesures de distanciation sociale. A l’occasion de l’attribution de ce matériel, la responsable du Programme de réduction de demandes en drogue de l'ONUDC au Sénégal, Seyni Dièye, a déclaré qu'à travers ce transfert de matériel, l'ONUDC réitère son soutien au centre et à ses patients.

‘’Des études ont montré qu'il y a une plus grande vulnérabilité des consommateurs de drogue pendant cette pandémie. Leur pouvoir d'achat décroit et les contraintes qui ont accompagné le couvre-feu les affectent en particulier. Le Cepiad est un centre de référence en Afrique de l’Ouest, il est souvent désigné comme étant l’un des centres de traitement et de soins les plus complets pour traiter les troubles liés à la consommation de drogue dans la sous-région. Il est donc de notre devoir de vous accompagner autant que possible’’, a déclaré Mme Dièye.