Le reboisement de l’autoroute Ila Touba, long de 120 km, a débuté hier, avec le lancement des opérations à Touba, en présence du porte-parole du khalife général. De manière symbolique, Serigne Bass Abdou Khadre a planté un arbre. Deux cent quarante mille plants sont prévus pour reverdir l’autoroute. Le ministre des Infrastructures a révélé des changements dans le cadre du cahier des charges des marchés des travaux, avec l’intégration du reboisement des axes routiers et autoroutiers.

Le reboisement de l’autoroute Ila Touba est en passe de devenir une réalité. En compagnie de ses collègues des Collectivités territoriales et des Infrastructures, Abdou Karim Sall a procédé, samedi dernier, avec le porte-parole du khalife général des mourides, au lancement des opérations des travaux de reboisement de l’autoroute Ila Touba.

A ce propos il est prévu, dans un premier temps, 600 arbres qui vont être plantés pour marquer le démarrage du reboisement de l’autoroute. Dans chaque commune, des quotas seront évalués. Le ministre de l’Environnement et du Développement durable, Abdou Karim Sall, a dit que ‘’l’autoroute Ila Touba, c’est 120 km ; elle traverse deux régions. Sur les 40 premiers kilomètres, l’autoroute traverse 5 communes de la région de Thiès et 11 communes de la région de Diourbel. Après l’autoroute Ila Touba, nous pensons reboiser l’autoroute Malick Sy. Nous avons fait une évaluation exhaustive des besoins en plants. Sur les 120 km, nous avons besoin de 120 000 plants par côté, ce qui fera 240 000 plants. Ces plants sont déjà disponibles’’. Le Code forestier recommandant que 10 % du territoire national, le ministre Abdou Karim Sall garde espoir que ce programme sera une réussite, avec l’implication des maires.

L’autre annonce forte faite durant ce lancement des opérations de reboisement de l’autoroute est la révision du Code des marchés publics relatifs aux travaux.

Intégrer dans le cahier des charges des marchés des travaux le reboisement

Pour le ministre Oumar Youm, en charge de ce département, «eu égard à l’importance de l’environnement dans notre quête d’émergence, le président de la République a lancé le PSE-Vert, un ambitieux programme qui consiste à reboiser les villes, les campagnes, les villages, mais aussi les axes routiers et ferroviaires.

Cet ambitieux programme vise à restaurer notre écosystème, mais aussi à conserver la biodiversité du Sénégal. Le ministère des Infrastructures entend s’impliquer fortement dans le reboisement des axes routiers, autoroutiers et ferroviaires, pour contribuer au verdissement du Sénégal. Nous allons très certainement rendre sensible la commande publique, en ce qui concerne les marchés des travaux aux actions des reboisements et cela nécessitera la révision des cahiers des charges, et j’ai déjà instruit le directeur général d’Ageroute pour qu’on puisse, dans le cadre des cahiers des charges des marchés des travaux, intégrer davantage le reboisement des axes routiers et autoroutiers’’.

Pour y parvenir il est prévu, à titre préventif, dans les projets à moyen et long terme, les projets routiers et autoroutiers, de faire le reboisement préventif pour éviter les occupations anarchiques, mais aussi, d’après le ministre Oumar Youm, ’’d’éviter à l’Etat d’avoir à payer demain des impasses. Les impasses représentent environ 10 à 15 % de nos projets. Donc, le reboisement préventif serait une réponse au paiement de ces impasses’’. Il a lancé un appel aux entreprises des travaux publics pour qu’elles s’impliquent, dans le cadre de la responsabilité sociétale d’entreprise, dans cette campagne de reboisement. Il souhaite que les agents de ces entreprises plantent chacun un arbre.

Pour lui ‘’si, on le fait avec tous les fonctionnaires du Sénégal, les travailleurs, ce projet de 20 000 arbres sera une réussite’’.

Boucar Aliou Diallo