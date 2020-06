De faux médicaments d’une valeur de 72 millions ont été saisis, avant-hier, par la douane de Vélingara. A Vélingara, c’est une quantité de 200 kg de chanvre qui a été saisie.

Dans le cadre de l’opération spéciale Covid-19 initiée par la douane sénégalaise, les éléments des douanes en service au poste de Dialadiang du département de Vélingara, dans la région de Kolda, ont intercepté, avant-hier mardi en début d’après-midi, un camion transportant des faux médicaments d’une valeur estimée à 72 millions de francs CFA. La note de la douane renseigne que plus de 11 000 boites de divers médicaments étaient stockés en vrac dans des cachettes spécialement aménagées sur le plancher du camion par les trafiquants. L’opération, poursuivent les douaniers, a eu lieu à 90 km de Vélingara, précisément à Dialadiang, 2e poste frontalier entre le Sénégal et la Guinée, après Kalifourou.

La même unité douanière avait découvert, dans un passé récent, de faux médicaments d’une valeur de 131 millions de francs CFA dans le double fond d’un camion. Le secteur des douanes de Vélingara mène ses opérations spéciales Covid-19 sur trois fronts, sur instruction du directeur général des Douanes. Il s’agit de la surveillance des frontières avec les deux Guinées et la Gambie, et l’application stricte des mesures de riposte Covid-19 prises par les hautes autorités.

‘’D’ailleurs, dans ces zones, les mouvements des populations ont été contenus avec plus de 400 refoulements de ressortissants étrangers effectués. Ce, grâce à un dispositif sanitaire et sécuritaire dans lequel le secteur des douanes a joué son rôle de façon remarquable’’, selon l’autorité administrative du département.

Il faut noter que le secteur de Vélingara est très stratégique pour la douane sénégalaise. Il est composé du siège, de l’antenne de Diaobé et des postes de Badiara, de Mandat-Douane, de Kalifourou, de Nianaw et de Dialadiang qui a réalisé la saisie de ce mardi, lit-on dans le document.

200 kg de chanvre indien saisis à Nioro du Rip, vendredi

Les éléments de la Brigade mobile de la douane de Nioro du Rip (une subdivision des douanes de Kaolack, région douanière Centre) ont saisi, vendredi dernier en début d’après-midi, 200 kg de chanvre indien de la variété ‘’Green’’.

Selon un communiqué du Bureau des relations publiques et de la communication de la douane parvenu à notre rédaction, la drogue était conditionnée dans 4 colis de 50 kg chacun sous forme de sac à dos. Les trafiquants, poursuit le document, connus sous le nom de ‘’porteur’’, les avaient enfouis sous des herbes sèches pour déjouer la vigilance des soldats de l’économie. Ils attendaient la fin de l’opération de ratissage menée par la brigade de Nioro du Rip dans la forêt communautaire de Paoskoto pour venir récupérer le produit et l’introduire sur le marché.

Mais c’était sans compter avec la détermination des agents des douanes. Une fouille minutieuse de cette partie de la forêt a permis de découvrir et de saisir les colis. La valeur totale de la marchandise prohibée est estimée, selon la note, à 16 millions de francs CFA.

Pour rappel, la Brigade des douanes de Nioro du Rip avait récemment saisi 98 kg de chanvre indien et un nombre important de sacs de sucre dissimulés dans un chargement de bouteilles de gaz butane. ‘’Avec la fermeture des frontières et l’arrêt du transport transfrontalier liés à la Covid-19, les trafiquants semblent se rabattre de plus en plus sur ces pratiques anciennes, mais moins fréquentes, notamment la méthode dite ‘porteur’. Il s’agit d’individus qui conditionnent la marchandise prohibée sous forme de colis et de sacs à dos pour l’introduire sur le territoire douanier à pied par des pistes et chemins qui jalonnent les frontières. Les services de surveillance des douanes sénégalaises ont ainsi resserré l’étau autour de ces ‘’porteurs’’, conclut le communiqué.

CHEIKH THIAM