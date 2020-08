Les inondations causent beaucoup de nuisances aux populations de la cité religieuse de Touba. Pour lutter efficacement contre ce phénomène, l’association Touba Ca Kanam a entamé, ce samedi, la phase de collecte de l’opération ‘’Défar yoon yi’’ (réhabiliter les routes).

Les inondations ont installé des centaines de milliers de personnes dans des situations de sinistre, avec plusieurs cas de décès, des effondrements d’habitations et des pertes de quantités importantes de récoltes et de bétail, etc., ces dernières années. Pour ne plus connaître ces affres, ‘’Defar yooni Touba yi’’, une initiative de l’association Touba ca Kanam, a été lancée par le porte-parole du khalife général des mourides.

Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre a déclaré qu’après la collecte de 350 millions, les travaux débuteront. ‘’La communauté mouride a toujours pris des engagements et a compté sur ses propres forces, pour conserver sa dignité. Ces engagements de la communauté ont permis la réalisation de la grande mosquée de Diourbel, en passant par les rails et la grande mosquée de Touba’’. Pour cette collecte, l’homme d’affaires Tahirou Sarr a remis 280 millions ; Aida Saliou Thioune la somme de 3 millions ; Saliou Thioune un chèque de 3,5 millions et le député Moustapha Cissé Lo la somme de 3 millions. Le patron de CCBM, par ailleurs Président de la Chambre de commerce de Kaolack, a vendu à l’organisation un engin d’un coût de 50 millions et en a offert un du même prix. Les autres contributeurs n’ont pas été cités, mais il est clair que l’objectif de rassembler 350 millions a été atteint.

Les inondations dans la cité religieuse ont été et continuent encore d’être une problématique pour les différents régimes et les khalifes généraux successifs. Serigne Saliou Mbacké avait initié le programme d’assainissement de la ville en 2006. Serigne Cheikh Sidy Makhtar Mbacké avait, en 2012, contribué à hauteur d’un milliard. Le président Macky Sall avait annoncé 10 milliards pour les premiers travaux d’assainissement de villes du Sénégal qui devraient être réalisés entre juillet 2016 et juillet 2018 dans les villes de Louga, Kaolack, Touba et Tivaouane.

Boucar Aliou Diallo