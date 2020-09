Les limiers des commissariats de Touba et Mbacké n’ont pas chômé, durant le mois d’août. Dans le cadre de l’exécution du plan d’opération ‘’Sam Souniou Karangué 3’’, ils ont mis hors d’état de nuire plus d’un millier de personnes interpellées pour divers délits.

Le bilan du plan d’opération ‘’Sam Souniou Karangué 3’’, à Touba et à Mbacké, du mois d’août est reluisant. On apprend que 1 185 personnes ont été interpellées dont 139 déférées au parquet. Les 856 autres interpellés l’ont été pour non port obligatoire du masque, 118 pour vérification d’identité, 52 pour ivresse publique manifeste, 44 pour nécessité d’enquête, 36 pour détention et usage de produit cellulosique, 3 pour conduite sans permis de conduire, 1 pour conduite sans permis de conduire suivi d’accident de la circulation routière, 11 pour vagabondage, 5 pour abus de confiance, 2 pour association de malfaiteurs, vol en réunion commis la nuit avec moyen de transport, 10 pour jeux de hasard sur la voie publique, 7 pour usage et détention de chanvre indien, 4 pour cession de chanvre indien, 6 pour détention, cession de chanvre indien, vol, détention illégal d’arme à feu et abattage clandestin, 3 pour flagrant délit de vol, 5 pour vol, 1 pour vol commis la nuit avec moyen de transport, 2 pour recel.

Les policiers ont aussi arrêté 2 personnes pour rébellion, 2 pour violence à ascendant, 1 pour usurpation et extorsion de fonds et 1 pour coups et blessures volontaires, entre autres délits.

Lors de ces opérations, des infractions routières ont été notées. Elles ont abouti à la saisine de 2 210 pièces, à la mise en fourrière de 83 véhicules et à l’immobilisation de 412 motos.

Pour la réussite de cette mission, la police avait mobilisé 65 agents et effectué 6 patrouilles dont une permanente au marché Ocass, 2 à Mbacké, 3 à Touba et 15 check-points situés au niveau de différents points classés zones criminogènes.

Boucar Aliou Diallo