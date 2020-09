Operation ‘’Wallu’’ 

Lancée à Keur Massar pour reloger dans des habitats décents la population sinistrée, l’opération ‘’Wallu’’ est en train de connaitre un vrai succès. Les initiateurs veulent d’ailleurs l’étendre à d’autres localités, avec comme unique objectif sortir le plus de familles possible des eaux.

Ils invitent ainsi tous les citoyens à rejoindre cet élan de solidarité. Le principe est d’exfiltrer des familles actuellement prises au piège des inondations et de les reloger temporairement dans des zones non-inondées pour une durée n’excédant pas deux à trois mois, à compter du jour d’installation dans un logement.

Pour ce faire, des équipes coordonnent les actions sur le terrain d’amont en aval. Elles sont composées de jeunes leaders et membres de mouvements et d’associations à Keur Massar, de volontaires issus d’autres quartiers, de mouvements et d’associations qui souhaitent participer à l’action de solidarité. Les comités locaux de la Croix-Rouge, vivant dans les zones sinistrées et connaissant parfaitement leurs communautés impactées, sont aussi approchés pour bénéficier de leurs contributions, notamment en soutien psychosocial et sensibilisation aux risques liés aux maladies hydriques ainsi que les moyens de s’en prémunir.

Les sites de relogement sont identifiés dans les zones non-inondées et proches des quartiers touchés. Le but est de faire en sorte que la proximité de la zone de relogement permet aux familles de retourner dans leurs maisons à chaque fois que de besoin pour récupérer des affaires. Elle facilitera aussi, plus tard, le retour dans les maisons.