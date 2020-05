Lancée depuis quelques jours, l’opération d’urgence ‘’Zéro enfant dans la rue’’ dans le contexte de la propagation de la Covid-19, est en marche. Après les 399 enfants retirés des rues de Dakar et de Rufisque la semaine dernière, le ministre de la Famille a retourné hier 390 autres chez leurs familles établies à Diourbel et à Kaffrine.

Le ministère de la Famille ne veut plus voir d’enfants dans la rue, surtout en cette période de propagation de la Covid-19. Pour protéger les mômes de la pandémie, les services dirigés par Ndèye Saly Diop Dieng ont relancé depuis quelques jours l’opération de retrait des enfants de la rue.

A cet effet, 390 enfants en difficulté dans les régions de Dakar et de Diourbel sont retournés, hier, auprès de leurs parents, afin de mieux les protéger contre la pandémie de la Covid-19. Les dizaines de bus convoyant les enfants ont pris départ, après une brève cérémonie présidée par le ministre de la Famille, au centre culturel du Point E. Ils vont à Kaffrine et à Diourbel. ‘’Cette cérémonie concerne plus de 300 enfants, dans le cadre de l’opération ‘Zéro enfant dans la rue’.

En effet, dans le contexte de la Covid-19, nous avons lancé un projet d’urgence pour la protection des enfants de la Covid-19 avec comme objectif zéro enfant dans la rue. Trois axes majeurs ont ainsi été posés. Il s’agit, d’abord, d’aménager les centres d’accueil et de prise en charge des enfants en situation difficile. Ensuite, de la mise en place d’un plan de communication prenant en compte les enjeux de la politique de protection des enfants en situation de rue et, enfin, d’appuyer le dispositif de protection et de promotion volontaire des enfants qui doivent retourner dans leurs familles de façon volontaire’’, a fait savoir le ministre de la Famille.

Ainsi, avant leur départ pour ces deux villes, les enfants retirés de la rue ont séjourné dans des centres d’accueil à Dakar, le temps d’attester de leur état de santé et de préparer leur retour en famille. Pour accueillir les enfants retirés et/ou retournés, les autorités administratives des zones de destination doivent établir, dans le cadre de leurs stratégies régionales de lutte contre la pandémie, un protocole sanitaire de prise en charge.

En outre, informe Saly Diop Dieng, ce projet a permis de récupérer 2 045 enfants âgés de 4 à 17 ans dont 205 ressortissants des pays de la sous-région. Parmi ces enfants retirés de la rue, 1 219 sont retournés en famille dans les régions de Diourbel, Fatick, Thiès, Louga, Kaffrine, Kaolack, Tambacounda et Kolda, et les autres sont actuellement dans les centres d’accueil.

L’objectif de ce programme est de permettre le retour volontaire des enfants en famille à travers le respect d’un certain nombre de mesures. Il s’agit, entre autres, du retrait systématique, la mise à l’abri et la prise en charge provisoire de tout enfant en situation de risque sécuritaire ou sanitaire sur la voie publique ; le secours et le sauvetage de tous les enfants retenus dans des conditions dites de confinement pouvant mettre en péril leur santé et leur sécurité. Il est aussi question du signalement des enfants de nationalité étrangère, en vue de leur protection avant leur rapatriement, conformément à la réglementation.

Le ministère de la Famille est appuyé dans cette opération par l’ONUDC, la Fondation du Port autonome de Dakar et l’association de jeunes transporteurs Manko Deffar Transport.

ABBA BA