Ousmane Tanor Dieng a réuni, hier, opposition et majorité, à l’occasion de sa cérémonie d’hommage. Un geste bien apprécié par le chef de l’Etat qui a tenu à saluer la présence d’Idrissa Seck et de Malick Gackou à cet effet. Pour le leader de la coalition présidentielle, l’exemple d’Ousmane Tanor Dieng montre qu’un homme politique doit garder sa sérénité et sa dignité, aussi bien dans l’opposition que dans le pouvoir.

‘’Ce qui sont aujourd’hui au pouvoir, demain, le quitteront inéluctablement pour laisser la place à ceux qui sont dans l’opposition’’. Macky Sall pense ainsi qu’au-delà de la diversité des trajectoires, ces deux entités qui composent le landerneau politique ont en commun la grande référence qui est le Sénégal. Qui, à ses yeux, vaut bien que toutes les contradictions soient dissoutes dans l’unité autour de la grandeur de la nation.

‘’C’est dans cet esprit que je salue toutes les forces vives de la nation engagées dans le dialogue national, cette dynamique collective soucieuse de bâtir des consensus forts pour renforcer notre expérience démocratique et aller encore plus loin dans les performances socioéconomiques’’, a laissé entendre Macky Sall.