A la suite de discussions ‘’franches et conviviales’’ sur la situation politique nationale, dimanche dernier, les partis Taxawu Senegaal et Avenir Senegaal Bi Ñu Begg ont noté des ‘’convergences parfaites entre la vision et les objectifs qu’elles portent pour amener l’opposition à jouer son rôle avec détermination, engagement et responsabilité’’.

Leurs responsables respectifs Khalifa Sall et Cheikh Tidiane Dièye estiment qu’il faut ‘’consolider les acquis obtenus par le FRN (Front de résistance nationale) et les partis de l’opposition engagés dans le dialogue politique ; poursuivre les initiatives en cours pour informer et mobiliser le maximum d’acteurs ancrés dans l’opposition pour constituer un vaste cadre d’actions et œuvrer, avec tous ceux qui sont animés du même esprit, à la constitution d’un noyau autour de valeurs partagées, en procédant notamment à la relecture des conclusions des Assises nationales’’.

Les deux plateformes ont convenu de se retrouver très prochainement.