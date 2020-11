Le Secrétariat national des jeunes de Rewmi s’est présenté, hier, en bouclier d’Idrissa Seck et émis l’idée de dissoudre le Front de résistance nationale (FRN).

Selon les jeunes de Rewmi, le Front de résistance nationale (FRN) ‘’n’a plus sa raison d’être’’. Le Secrétaire national des jeunes de Rewmi, Mody Guèye, estime que la coalition doit disparaître, après une lutte de circonstance sur des questions du pétrole et du gaz. ‘’Nous avons constaté l'exclusion du président Idrissa Seck dans le FRN.

Ce front a été une entité politique et non électorale. Nous espérons qu'une entité n'a pas la prérogative d'exclure quelqu'un qui avait un projet, une vision, un parti politique. Ce n'était pas une coalition formelle, c'était une structure qui se battait pour des points définis. Si aujourd'hui, nous voyons de petits politiciens qui font le tour des télévisions pour dénigrer l'action du président Idrissa Seck, nous leur disons d'arrêter cette manipulation moribonde et de trouver d'autres excuses et de faire profil bas, au lieu de s’acharner sur un honnête citoyen et après le regretter. Le président Seck n’a pas leur temps’’.

Il met en garde ‘’ceux qui manipulent l'opinion, qui portent un projet funeste de déséquilibre social, fomentent des mensonges et coups bas’’.

‘’Nous leur disons, poursuit-il, que la jeunesse du Rewmi va riposter de la manière la plus énergique possible’’.

Le jeune ‘’rewmiste’’ de dire que son leader Idrissa Seck a pris la décision d’accompagner le président Macky Sall pour la relance économique du pays, après le passage catastrophique de la Covid-19. Un choc inattendu qui a bouleversé la marche des pays vers le développement et imposé une nouvelle reconfiguration des politiques publiques des Etats. Le choix du président Idrissa Seck est, à son avis, celui de quelqu’un qui s'inscrit dans une logique de construction nationale.

Egalement, le secrétaire national Mody Guèye s’est appesanti sur la question de l'émigration clandestine. Ils annoncent une tournée de sensibilisation à l'échelle nationale sur le concept ‘’Tokk se deuk, liguey sa deuk, tekki sa deuk’’ (rester dans son pays, y travailler et y réussir) ou ‘’Joob, thiop, took, tekki’’ (travailler, manger, rester, réussir). ''Les conséquences néfastes de cette crise, poursuit-il, ont atteint des secteurs comme la pêche, le tourisme, entre autres secteurs, causant ainsi un désespoir profond chez les jeunes qui représentent 70 % de la population sénégalaise et qui ont repris les embarcations de fortune vers un horizon illusoire, avec au compteur plusieurs morts, ces derniers jours''.

D'où l'urgence, dit-il, d'élaborer une bonne politique en faveur de la jeunesse qui doit avoir foi en elle et s'imposer les conditions d'une réussite en terre sénégalaise. Les jeunes de Rewmi ont profité de cette occasion pour assurer leur président Idrissa Seck de leur soutien : ''Rassurez-vous ! Votre jeunesse sera à l'avant-garde, la garde et le bouclier de votre action politique pour la construction d'un Sénégal nouveau et prospère.''

AIDA DIENE