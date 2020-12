L’opposition sénégalaise mettra bientôt sur pied une alliance avec des figures comme Ousmane Sonko et Khalifa Sall. Le maire de Mermoz/Sacré-Cœur a fait cette annonce hier, dans l’émission dominicale de la Rfm, le ‘’Grand Jury’’.

L’opposition sénégalaise ne périra peut-être pas, face à la dernière reconfiguration du landerneau politique sénégalais. Suite à l’option du gouvernement d’ouvrir ses portes à certains opposants, l’autre camp a décidé de s’unir pour affûter ses armes. Dans l’émission ‘’Grand Jury’’ de ce dimanche, le maire de Mermoz/Sacré-Cœur a, à ce propos, annoncé la mise sur pied d’une grande alliance. Les concertations notées dernièrement entre différents leaders de l’opposition vont ainsi porter leurs fruits.

Seulement, précise Barthélemy Dias, ce n’est pas une alliance qui tourne uniquement autour de Khalifa Sall et d’Ousmane Sonko, même s’ils sont des figures de premier plan sur la scène politique nationale. Dans cette alliance, renseigne Dias fils, il y a aura des leaders comme Abdoul Mbaye, Mamadou Lamine Diallo, Thierno Alhassane Sall, ainsi que toutes les personnalités du monde syndicaliste, de la société civile… ‘’Il faut qu’on essaye de réveiller l’esprit des assises nationales, cet esprit citoyen, inclusif, patriotique’’, laisse entendre l’ancien parlementaire.

D’après qui, d’ailleurs, des sondages donnent déjà à cette future alliance un avenir radieux sur l’échiquier politique national. A l’en croire, ces enquêtes révèlent, en effet, que cette coalition risque de faire basculer toutes les grandes capitales du pays. Ce qui précipitera ainsi, d’après son analyse, la fin du régime en place.

Et qu’en est-il des différentes idéologies qui composeront cette future alliance ? Ce, quand on sait que le leader du Pastef est partisan de l’antisystème ? A ce propos, le membre de la coalition Taxawu Senegaal rassure. ‘’On ne peut pas combattre quelque chose qui nous a fabriqués, nous a produits. Quand Ousmane Sonko parle de l’antisystème, il a sa définition de l’antisystème. C’est un pur produit de l’école sénégalaise. Le système dont il parle, c’est peut-être cette façon de faire et d’agir. Le foncier est un problème du système’’, indique Barthélémy Dias.

Rencontres secrètes entre Macky et Khalifa

L’édile de Mermoz/Sacré-Cœur n’a pas cependant manqué de revenir, dans l’émission dominicale de la Rfm, sur les rencontres secrètes entre son leader et le président de l’Alliance pour la République. Le socialiste souligne, à cet effet, que des médiations ont été entreprises entre les deux hommes, bien avant l’emprisonnement de Khalifa Sall. Selon M. Dias, des personnalités comme le président Abdou Diouf, feu Ousmane Tanor Dieng ont cherché à les mettre ensemble. ‘’Toutes ces personnes ont tout fait pour rapprocher le président Macky Sall et Khalifa Sall. Mais quel type de rapprochement, où on demande à Khalifa Sall de renoncer à ses ambitions politiques au profit de Macky Sall. La réponse a toujours été non et elle restera non’’.

L’ancien parlementaire informe d’ailleurs qu’il était contre la rencontre entre Khalifa Sall et Macky Sall, en mars dernier. ‘’Quand il est allé au palais pour rencontrer le président Macky Sall, dans le cadre de la lutte contre la Covid-19, j’étais le seul membre de l’entourage de Khalifa Sall qui n’était pas d’accord. Je considérais d’abord que Macky Sall n’était pas dans une démarche sincère et jusqu’à présent, c’est mon intime conviction. Je considérais à l’époque que Khalifa Sall ne devait pas aller au palais, parce qu’il n’est ni député ni chef de parti. De la même façon, je ne suis pas d’accord et je n’ai jamais été d’accord pour que Khalifa Sall marque son accord pour aller au dialogue politique et national, parce que cela ne donnera absolument rien, à part permettre au président Macky Sall de gagner du temps et de continuer à berner les Sénégalais. La suite de ce dialogue politique, on l’a connait tous, ce n’est rien d’autre qu’un vulgaire deal sur le dos du peuple sénégalais’’, fustige-t-il.

Sur la question du 3e mandat, l’ancien parlementaire estime que le leader de l’Alliance pour la République ne se présentera pas au 3e mandat, si le peuple sénégalais se mobilise. Toutefois, avertit-il, si le peuple considère que d’autres vont se mobiliser à sa place, l’actuel locataire du palais briguera un 3e mandat et il le gagnera.

‘’Le président Macky Sall n’est pas battable sur le terrain électoral, aujourd’hui. Ce terrain est biaisé à travers le parrainage où il va choisir ses candidats, à travers sa pseudo-justice où il élimine d’autres candidats et à travers son système électoral où il permet à certains Sénégalais de voter et d’autres d’être exclus du fichier électoral’’, prévient-il.

HABIBATOU TRAORE