TROIS QUESTIONS A… MOUSSA DIAW (ENSEIGNANT-CHERCHEUR A L’UGB) ‘’L’unité ne se fera pas, parce qu’ils ont différentes conceptions et stratégies’’ Les clivages au sein de l’opposition sénégalaise sont de plus en plus visibles. Ne traduisent-ils pas des positionnements divers ? Au Sénégal, l’opposition est plurielle. Nous avons l’opposition modérée, qui regroupe un certain nombre de leaders qui sont moins virulents à l’endroit de la majorité, qui ménagent la majorité. C’est ce groupe qu’on taxe de vouloir rejoindre la majorité élargie. Ils sont composés des anciens du PDS qui ont soit créé des mouvements, soit des partis politiques et qui cheminent parallèlement vers la majorité. Il leur arrive même de la défendre. Il y a également ceux que l’on appelle les plus ou moins radicaux, qui ne ménagent pas le pouvoir. On peut retrouver Abdoul Mbaye dans ce lot, avec ses critiques à l’endroit du pouvoir et récemment sur le fonds alloué à la gestion de l’inondation. Mais il faut dire que c’est difficile de classifier l’opposition au Sénégal. Il y a ceux qui s’opposent de façon frontale. Ceux-là sortent et critiquent. Ils font des propositions. C’est le groupe d’Ousmane Sonko. Au lieu de parler d’une opposition radicale, je préfère le terme opposition offensive, différente de l’opposition complaisante. Quels sont les leaders qu’on retrouve dans cette opposition complaisante ? Ce sont les gens qui ne critiquent pas et qui répondent à tous les appels du pouvoir. Ils se disent membre de l’opposition, mais n’abordent jamais les questions de fond et ne dénoncent pas les faiblesses du gouvernement. Ils tiennent un discours modérateur, parce qu’ils ménagent leurs arrières. Ils pensent qu’avec cette posture, un jour, on les appellera, Ils seront associés. Il y a également des inclassables. La trajectoire de quelqu’un comme Idrissa Seck, ne donne pas confiance. Ses rapports précédents avec Me Abdoulaye Wade ont beaucoup écorné son image. Aujourd’hui, il a changé de stratégie. Il aurait pu, en même temps, ne pas se terrer et donner l’image de quelqu’un qui est dans les petites magouilles. Son silence est évocateur de combines politiques et la majorité est favorable à Idrissa Seck. Au niveau de l’opposition, la plupart ne lui font pas confiance et se méfient de lui, de par ses relations de proximité avec le pouvoir. Il intervient de façon intermittente pour ne rien dire. A mon avis, ce n’est pas la personne indiquée pour diriger l’opposition. Qu’est-ce qui explique cette diversité au sein de l’opposition ? C’est dû au fait qu’il n’y a pas de réforme des partis, ce qui est indispensable. Avec cette réforme, beaucoup vont disparaitre. Certains ne représentent rien du tout. C’est juste un fonds de commerce. On regarde là où s’est favorable, on se rapproche pour intégrer une alliance et trouver une position de pouvoir. En plus de cela, il y a une rivalité entre les leaders, parce que certains sont jaloux des autres. Certaines pratiques politiques devraient être bannies, à savoir tout ce qui est clientélisme, achat de consciences… Et plus l’opposition est fragile, plus le pouvoir en profite pour les laminer et favoriser la dissension. A mon avis, il va falloir réorganiser cet espace. L’unité ne se fera pas, parce qu’ils ont différentes conceptions et stratégies.