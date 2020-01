Condamné à deux ans de prison dont un an ferme, Gorgui Couly Seck voulait faire voyager un enfant avec les documents d’autrui.

Sorti à peine de prison pour le délit d’escroquerie au visa, Gorgui Couly Seck n’a pas trop tardé pour récidiver. Ses six mois passés en prison ne lui ont en réalité servi d’aucune leçon. Puisqu’il a recommencé de plus belle, une fois l’air de la liberté humé. Cette fois ci, c’est un enfant qu’il a tenté de faire voyager en Europe par les documents d’autrui. M. Wagué devait aller rejoindre ses parents en France. Pour le convoyer, Gorgui Couly Seck lui a constitué un dossier fictif. Mais le plus grave, c’est qu’il a usé de l’identité d’une dame Ndèye Mously Diop à son insu. Celle-ci avait mis à sa disposition ses documents, puisqu’elle devait rejoindre son époux en Espagne et que le prévenu devait lui faciliter l’obtention du visa. ‘’Ma pièce d'identité, mon passeport, ma carte bancaire, mon assurance voyage et ma carte professionnelle ont été utilisés à mon insu‘’, a témoigné la dame devant la barre du tribunal des flagrants délits de Dakar.

Elle ajoute que c’est à son retour de voyage que le prévenu lui avait demandé de lui envoyer la photocopie de son passeport portant le cachet Départ-Arrivée pour que les autorités consulaires lui octroient facilement le visa, à la prochaine demande. Mais en réalité, c’était pour l’utiliser dans le dossier de M. Wagué qu’il a présenté aux autorités consulaires comme le fils de la dame Ndèye Mously Diop. Mais, il n’a pas pu tromper la vigilance de l’ambassade de France qui a pris le soin de procéder à des vérifications. ‘’Une dame de l’ambassade de France m'a appelée pour me demander si j'avais déposé une demande de visa pour mon fils. Je lui ai répondu par la négative, puisque mes enfants n’ont même pas de passeport ‘’, a confié la dame.

Pour ne pas se faire alpaguer, Gorgui Couly Seck délivre une fausse procuration à son neveu Boubacar Diouf pour aller récupérer la demande de visa. Il a été arrêté. Cuisiné, le neveu a vendu la mèche. C’est ainsi que l’oncle a été à son tour arrêté. Devant les enquêteurs, comme devant la barre, il a endossé l’entière responsabilité de cette affaire de faux et usage de faux et falsification de documents administratifs et privés, avant de blanchir complètement son neveu. Toutefois, il a nié toute tentative de migration clandestine. Ses dénégations n’ont pas convaincu le président du tribunal qui a soutenu que le mis en cause est habitué des faits.

Ainsi, le parquet a requis une peine d’emprisonnement de 5 ans dont deux ans ferme. Relaxé des délits d’association de malfaiteurs, organisation de migration clandestine d’un enfant, il a été reconnu coupable de faux et usage de faux dans un document authentique, dans un document administratif et dans un document privé. Il a finalement écopé de deux ans dont un an ferme. Quant à son neveu Boubacar Diouf, il a été relaxé de toutes les chefs d’inculpation.

FAMA TALL