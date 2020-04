La municipalité de Ouakam, faisant partie de la zone de Dakar-Ouest, est parmi les communes les plus touchées par la pandémie Covid-19. Son édile, interrogé par Seneweb, a fait savoir, hier, que la localité dénombrait 30 cas positifs dont 9 guéris.

Un constat alarmant qui a poussé les autorités municipales à prendre des décisions radicales afin de freiner la propagation de la pandémie.

‘’La première mesure prise a été de fermer le marché de Ouakam pour une durée temporelle et d’en profiter pour le nettoyer et le désinfecter. Nous avons également prévu de réguler sa gestion à la reprise, car certaines pratiques ne seront plus tolérées’’, explique Samba Bathily Diallo.

Mieux, le maire de la commune envisage également la confection de masques pour protéger ses administrés. Pour cela, Samba Bathily Diallo fait savoir que tous les couturiers disponibles de la commune seront impliqués dans ce projet. ‘’Nous espérons produire 15 mille masques en 72 heures.

Nous avons aussi monté un conseil communal de lutte qui a installé des conseils de quartier qui vont assurer, à leur tour, la distribution gratuitement dans les maisons’’, indique le maire. Il fait savoir, en outre, que des dispositifs de lavage des mains sont installés dans tous les quartiers de la commune. Toujours dans sa stratégie de lutte contre la propagation du virus, la municipalité a interdit la circulation des ‘’taxis-clandos’’ entre les différents quartiers.