La brigade de lutte contre la criminalité a mis aux arrêts un pêcheur à Ouakam avec 122 képas d’héroïne et 12 pierres de cocaïne, avant-hier dans la nuit. I. Dabo est actuellement en garde à vue pour les besoins de l’enquête.

Dernièrement, la Brigade de lutte contre la criminalité (BL2C) du commissariat central de Dakar a eu vent d’un réseau de trafic intense de poudre blanche dans la zone de Ouakam et ses environs. Elle a ouvert une enquête et mené des investigations, sur la base des renseignements reçus et avec l’appui d’informateurs.

Ainsi, les éléments de la BL2C ont investi les lieux. Dans la nuit du mardi au mercredi, vers les coups de 4 h, ils ont mis la main sur le nommé I. Dabo, un pêcheur âgé de 48 ans.

Selon nos informations, pour y arriver, un limier s’est fait passer pour un trafiquant, afin de le conduire dans un guet-apens. Il lui a passé une commande portant sur 5 képas d’héroïne. Le pêcheur-trafiquant s’est présenté au lieu du rendez-vous avec la marchandise pour livraison, sans se douter de quoi que ce soit. Impatient de conclure la vente et faire recette.

D’après nos interlocuteurs, il a été interpellé et un transport a été immédiatement effectué à son domicile situé non loin du lieu où il a été arrêté, aux fins d’une perquisition. La fouille minutieuse des lieux, en présence du suspect, a porté ses fruits. Car elle a permis la découverte de 122 képas d’héroïne et 12 pierres de cocaïne, poursuivent nos informateurs.

Ainsi, il a été conduit, dans la foulée, dans les locaux de la BL2C où il a été placé en régime de garde à vue pour les besoins de l’enquête, histoire de connaitre les autres ramifications de ce trafic et les complices.

CHEIKH THIAM