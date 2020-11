Un autre départ remarqué est celui de Me Oumar Youm, alors qu’il venait juste de donner rendez-vous aux Sénégalais en décembre pour la livraison du Ter. Dans un message publié sur les réseaux sociaux, le maire de Thiadiaye renseigne qu’il a fait de son mieux pour répondre aux aspirations des populations et aux attentes du président de la République Macky Sall.

‘’Je n’ai pas les mots suffisamment forts pour vous exprimer ce que je ressens réellement au fond de moi-même, sinon vous dire merci pour la considération mêlée à l’affection, la confiance et l’ambition pour moi’’, déclare-t-il. Maitre Oumar Youm n’a pas cependant manqué de remercier ses ex-collaborateurs à qui il a tenu à rendre hommage.

‘’Dans l’exercice de la mission, j’ai été certainement, par endroits, excessif, pressé, maladroit, voire grossier à votre égard. Je sollicite humblement votre pardon et vous assure du mien. À notre président de la République, Macky Sall, mon soutien loyal et constant, et surtout mes vœux de succès pour la mission que vous accomplissez avec foi, courage et discernement’’, a-t-il assuré.