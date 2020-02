Oumra 2020

Les autorités saoudiennes ont décidé, jeudi soir, de suspendre temporairement l’entrée des étrangers sur leur territoire, pour les besoins du Oumra, et ceci pour toutes les nationalités, à compter de vendredi. La décision a été confirmée, hier, par l’ambassadeur saoudien à Dakar, Fahd Al-Dosari, face à la presse. L’objectif est, d’après les autorités saoudiennes, ‘’de prévenir l’arrivée du nouveau coronavirus (Covid-19) dans le royaume et sa propagation’’. ‘’N’importe qui peut arriver avec le virus du corona sur les lieux saints et contaminer les autres personnes. La décision vient pour préserver la santé de tous les musulmans et le peuple saoudien’’, affirme Fahd Al-Dosari.

...Il convient de noter qu’après cette annonce, la compagnie aérienne Saudia Airlines a publié aussi une liste des visas de tourisme suspendus pour tous les passagers et membres d’équipage de compagnies aériennes en provenance de certains pays. Il s’agit de la Chine avec la compagnie Taipei Chinois-Hong Kong (RAS Chine)’’, de l’Iran, de l’Italie, de la République de Corée, de la région de Macao (RAS Chine), du Japon.

Mais aussi de la Thaïlande, de Malaisie, de l’Indonésie, du Pakistan, de l’Afghanistan, de l’Irak, des Philippines, de Singapour, de l’Inde, du Liban, de la Syrie, du Yémen, de l’Azerbaïdjan, du Kazakhstan, de l’Ouzbékistan, de la Somalie et du Vietnam. De plus, Saudia Airlines, dans son communiqué, a ajouté que tous les ressortissants du Conseil de coopération des États arabes du Golfe (CCG) ‘’doivent voyager en utilisant un passeport à destination ou en provenance de l’Arabie saoudite indiquant que la carte d’identité nationale n’est pas autorisée à compter d’aujourd’hui, sauf pour les passagers qui ont voyagé vers ou depuis l’Arabie saoudite, en utilisant la carte d’identité nationale avant l’annonce’’.