Sensibiliser sur la maladie du nouveau coronavirus en Afrique, afin de préparer les acteurs économiques à la période post Covid-19. Tel est l’objectif de la campagne de sensibilisation intitulée ‘’AfricaCovid-19voices’’ impulsée par le Centre de recherche pour l’innovation et le développement et les rédactions d’’’Africulturelle’’ et de ‘’Tropics Magazine’’.

Tout en évitant la propagation de la Covid-19 qui continue de faire des ravages dans le monde, l’Afrique pense déjà à l’après crise sanitaire. En effet, le magazine sud-africain ‘’Tropics Magazine’’ s’associe au réseau Arcid du Maroc ainsi qu’au magazine sénégalais ‘’Africulturelle’’ pour lancer la campagne ‘’Africacovid-19voices’’. Cette initiative consiste à sensibiliser les populations afro-caribéennes sur le nouveau coronavirus, pour anticiper la période post-Covid19. Les initiateurs font appel à des leaders d’opinion, des entrepreneurs, des innovateurs et des anonymes par le biais d’interviews. Pour y participer, l’intervenant doit simplement visiter leur site internet afin de répondre à un questionnaire qui lui sera envoyé. Ensuite, l’éditrice en chef d’’’Africulturelle’’, Oumy Régina Sambou, et le président-fondateur du Centre de recherche pour l’innovation et le développement, Dr Rachid Oumlil, vont faire tout un travail de recherche pour vérifier la véracité des propos avancés par leur interlocuteur avant publication. Ce travail minutieux et volontaire vise à informer et sensibiliser les populations.

‘’C’est quelque chose de concret, une nouvelle facette à exploiter et ça donne une autre allure au combat. On est loin des discours catastrophiques sur la Covid-19 en Afrique. Ça montre aussi que l’Afrique est prête à faire face et à relever le défi, afin de donner une nouvelle impulsion à notre continent’’, a commenté Oumy Régina Sambou au cours d’une interview, faisant allusion à la capacité des Africains à promouvoir l’innovation.

Ainsi, cette initiative est également une occasion de reconstruire une nouvelle image de l’Afrique, d’enlever l’étiquette négative que l’on colle au continent noir.

Un pont entre les pays d’Afrique

Avant la création de la campagne‘’AfricaCovid19voices’’, la Sénégalaise Oumy Régina Sambou s’impliquait déjà dans un combat de destruction de ‘’fake-news’’ relatifs à la Covid-19, au niveau de son pays, avant d’être contactée par Vénicia Guinot, éditrice en chef de ‘’Tropics Magazine’’. ‘’Quand Vénicia m’a parlé d’‘AfricaCovid19voices’, je me suis dit que c’est l’occasion d’unir nos forces pour que l’Afrique puisse parler d’une même voix. Je pense que c’est important. Nous tous nous vivons cette situation qui est assez traumatisante’’, a-t-elle fait savoir. Cette initiative est mise en place pour perdurer. Et à la fin de la pandémie, la donne changera. Selon Oumy Régina Sambou, la situation actuelle est une occasion d’ouvrir la porte d’un nouveau destin pour l’Afrique. ‘’Chez nous, on n’est pas encore à l’étape du confinement.

Il y a un couvre-feu à partir de 20 h. Et ‘AfricaCovid19voices’ est une autre manière de voir l’Afrique. Elle ne sera pas décimée par la Covid-19. Nous la maintiendrons, et développerons une nouvelle énergie afin de faire entendre sa voix dans le concert du monde’’, s’est-elle réjouie. Et d’ajouter : ‘’Nous apprenons à nous connaitre, mais aussi à travailler et à bénéficier des atouts de tout ce qui est lié à la technologie de l’information et de la communication. Ça nous permet de créer des liens.’’ Dans la même logique d’idées, Dr Rachid Oumlil déclare : ‘’La campagne ‘AfricaCovid19voices’ est une occasion pour rassembler des voix et bâtir l’Afrique de demain. Une Afrique autonome, avec de nouveaux ‘business models’ de développement.’’

Ainsi, au-delà de voir comment est-ce que les Africains pourraient être préparés à gérer une crise telle que celle que nous vivons, ‘’Africacovid19voices’’ est une belle occasion de créer un pont entre l’Afrique anglophone, francophone et lusophone.

BABACAR SY SEYE (STAGIAIRE)