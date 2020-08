Dans cette affaire qui oppose deux ténors de la magistrature, il semble bien que le juge de paix sera le ministre de la Justice et Garde des Sceaux Malick Sall.

En effet, le premier président de la Cour d’appel de Kaolack, Ousmane Kane, confirme que le dossier a été soulevé, depuis trois mois, et se trouve depuis lors sur la table du ministre. ‘’Je rends grâce à Dieu. Je me disais que je devais faire quelque chose pour me faire entendre. Et heureusement, il a publié le dossier sur les réseaux sociaux. Tous les Sénégalais sauront là où se trouve la réalité’’, avance M. Kane.

Le magistrat reproche ainsi au président Yaya Amadou Dia d’avoir cousu de fil blanc le subterfuge. Un phénomène, dit-il, fréquent chez certains jeunes magistrats. ‘’Le président Yaya Amadou Dia a écrit, dans sa réponse, que je disais des contrevérités, en lui reprochant, dans la demande d’explication, son absence injustifiée, alors qu’il n’a jamais manqué une audience et qu’il ne s’est jamais absenté. A la lecture de la demande d’explication, il apparait clairement que je lui reproche, non pas d’avoir manqué une audience, mais plutôt de s’être absenté du service sans autorisation et d’avoir refusé de rendre ses clés disponibles pour l’ouverture de son bureau et le retrait des dossiers qu’il y avait enfermés’’.

Puis, insistant sur le comportement de certains jeunes magistrats, il ajoute : ‘’Ce n’est pas tout le monde ; un responsable qui veut la paix ne peut pas être avec eux. Il y en a qui sont irrespectueux, impolis, mal éduqués dans leurs familles respectives, dans la rue. C’est pour cela que j’ai pris mon écart pour vivre en paix. Regardez bien, un magistrat qui accuse son premier président. Vu ma carrière, là où je suis passé au Sénégal, en Allemagne, en Suisse, ministre conseiller de l’ancien président de la République Abdoulaye Wade. Je faisais partie des gens qui pouvaient joindre le président à n’importe quelle heure et tous les jours. Un magistrat qui n’a aucune intention que de vous détruite, c’est irresponsable.’’

Le juge de terminer : ‘’Il y a certains magistrats qui ne respectent pas leurs supérieurs, qui croient qu’ils sont plus doués d’intelligence, alors qu’ils n’ont pas de compétences. Regardez la lettre de Yaya Amadou Dia truffée de fautes de français. Un magistrat digne ne doit pas faire des fautes aussi banales. On doit revoir les choses.’’

AIDA DIENE