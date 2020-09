La rencontre entre le leader du Pastef/Les Patriotes et le directeur général de l’Office national de l’assainissement du Sénégal (Onas) sur les inondations prévue initialement ce vendredi, est finalement reportée à une date ultérieure.

Dans un communiqué, le parlementaire se réjouit toutefois des nombreuses réactions qui ont suivi l’annonce de cette rencontre. Cela témoigne, d’après Ousmane Sonko, de l'intérêt et du grand espoir que les Sénégalais portent à cet ‘’exercice inédit de transparence et à ses implications en termes de vérité des faits et des chiffres’’.

‘’Nos compatriotes ont le droit de savoir pourquoi ils souffrent tant, malgré les annonces et promesses gouvernementales’’, déclare M. Sonko. D’après lui, il a été contacté dans la nuit du mercredi par le directeur général de l’Onas, Lansana Gagny Sakho, pour demander le report de cette entrevue à une date inconnue du fait, dit-il, de son agenda trop chargé. ‘’Je ne doute point de la volonté de Monsieur le DG de l'Onas d'honorer l'invitation qu'il nous avait faite publiquement. Mais nous devinons tous que les choses n'ont pas dû être de tout repos pour lui, depuis l'annonce d'une telle rencontre. Je lui réitère, pour ma part, ma totale disponibilité à tenir cette séance à tout moment et en tout lieu’’.