Libre de ses mouvements, malgré les accusations de viol et de menaces de mort proférés à son encontre par Adji Sarr, une employée d’un salon de massage, Ousmane Sonko s’est rendu hier à l’hôpital Idrissa Pouye de Grand-Yoff, ex-CTO. Le leader du Pastef/Les patriotes y est allé pour rendre visite à un des jeunes manifestants blessés lors des affrontements qui ont eu lieu lundi près de son domicile, entre ses partisans et la police.

‘’Beaucoup de ses partisans ont été blessés lors des affrontements qui ont eu lieu à son domicile lundi. Comme vous l’avez tous vu sur les réseaux sociaux, il y a un patriote qui a été blessé par balle. Il a été évacué à l’hôpital de Grand-Yoff. Ousmane Sonko est parti s’enquérir de sa situation’’, a expliqué un proche du leader politique à la sortie de la structure de santé. L’intervenant a ajouté que l’hôte distingué a été très bien accueilli par les médecins. Quant au patient, ‘’il a été retenu pour des soins après son opération. Mais selon les médecins, il devrait bientôt pouvoir rentrer chez lui’’, informe-t-il.

Selon lui, l’opposant compte, si possible, aller voir toutes les personnes blessées lors de ces manifestations de soutien pour sa cause et qui se trouvent dans les hôpitaux. Seulement, les déplacements sont très difficiles avec les foules que provoquent toutes les sorties du leader du Pastef. Lors des affrontements, beaucoup d’autres jeunes ont été arrêtés par la police. Si Ousmane Sonko espérait également leur rendre visite, les dernières nouvelles informent qu’ils ont été déférés. Et dans cette étape, ‘’les avocats du parti s’occupent de cela’’, renseigne l’intervenant.