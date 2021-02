Leader du parti Pastef, Ousmane Sonko était, hier, au campus social de l’université Cheikh Anta Diop de Dakar. Il rendait visite à un étudiant blessé, lors des manifestations du 8 février dernier. Mais, Sonko n’aurait pas eu accès au campus à découvert. Il y est entré ‘’incognito’’ pour surprendre ses sympathisants de la chambre 8 du pavillon S.

Dans sa démarche de rendre visite à ses sympathisants blessés, lors des manifestations du 8 février dernier, le leader du parti Pastef /Les patriotes, Ousmane Sonko était au campus social de l’université Cheikh Anta Diop, hier, aux environs de 14 h. S’il est entré incognito dans l’institution, il n’est pas resté anonyme pendant longtemps. Les étudiants l’ont très vite reconnu et un bain de foule s’en est suivi.

C’est dire que le service de sécurité de l’Ucad a été pris au dépourvu. A en croire l’adjoint au chef de service sécurité du campus, Mbaye Fall, Ousmane Sonko y est entré clandestinement. ‘’Aux portes, on fait des fouilles minutieuses. On contrôle les voitures, les personnes qui entrent et qui sortent de l’université.

On prend la température de chaque personne qui entre ici et on lui donne du gel hydro-alcoolique. Mais, d’après les informations que nous avons eues de nos éléments, Sonko n’était pas dans sa voiture ou peut-être il était derrière. Dans la voiture, il y avait le chauffeur et une autre personne. Nos éléments leur ont donné du gel et pris leur température. C’est la par la suite que nous avons appris que Sonko était au niveau du pavillon S. On y est allé et lui avons demandé de quitter les lieux. Il n’a opposé aucune résistance. Il est entré dans sa voiture et est sorti’’, explique M. Fall.

Il précise qu’ils ont agi, ainsi, pour la sécurité de Sonko, mais aussi, pour celle des étudiants. Cette ‘’supercherie’’ a donc permis au leader du Pastef d’accéder, non seulement au pavillon S, mais également à la chambre 8 où logent ses sympathisants. Il y a rendu visite à un manifestant blessé le 8 février dernier qui porte d’ailleurs le même nom que lui. On le surnomme d’ailleurs ‘’Ousmane Sonko Junior’’.

‘’Il est venu voir l’état de ma santé’’

Par ailleurs, quand les étudiants ont su qu’ils avaient un hôte particulier, ils ont pris d’assaut sa voiture. Que dire du principal concerné qui a eu l’honneur de recevoir son leader. ‘’Il est venu voir l’état de ma santé. Comme vous le savez, le lundi le 8 février, j’ai été arrêté et j’ai eu beaucoup de blessures. Il m’avait promis de venir s’enquérir de l’état de ma santé et c’est ce qu’il a fait aujourd’hui’’, renseigne Ousmane Sonko Jr. Il est étudiant à la faculté de Droit, membre du Pastef/Ucad et coordonnateur de la Jeunesse patriotique du Sénégal (JPS) du département de Mbour. L’étudiant dit avoir eu comme blessures, lors de ces manifestations, ‘’une fracture au niveau du doigt, une plaie au niveau de la tête, et quelques problèmes au niveau de la colonne vertébrale’’.

Un autre étudiant qui vit dans cette chambre, Bakary Sakho, Président de la JPS/Guédiawaye, et militant de la Jeunesse patriotique/Ucad, se dit ému par cette visite de Sonko. ‘’Il est venu sans nous aviser ! Depuis le début, il est en train de faire le tour des hôpitaux. Il nous a habitués à ce genre de gestes. Il rend visite à ses militants où qu’ils se trouvent pour les réconforter’’.

L’étudiant à la faculté de Droit trouve chez Sonko l’attitude responsable d’un ‘’père de famille’’. ‘’Quand un père a un enfant blessé, il est à la fois normal et indispensable qu’il vienne lui montrer son soutien. Cet acte dépasse même le cadre politique’’, magnifie ce militant du Pastef qui a fait savoir qu’il ne fait pas partie des blessés, mais était présent le jour des manifestations pour soutenir son leader Ousmane Sonko.

Ibrahima Minthe (stagiaire)